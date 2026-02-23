Un nuevo bloqueo carretero se suma a los incidentes registrados el pasado domingo en Jalisco tras el operativo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Nueva Generación, en el municipio de Tapalpa.

El incidente fue reportado en la Carretera Guadalajara–Tepic, a la altura del crucero con las vías, en el municipio de El Arenal .

Vehículos incendiados

En el sitio, se reporta un vehículo, por lo menos, que fue incendiado al mediodía de este lunes, lo que provocó el cierre a la circulación en la vialidad, generando algo de congestionamiento vehicular en la vía federal.

Bloqueos en El Arenal. ESPECIAL / Policía estatal

Se reportó también el incendio de otro vehículo de carga, aunque no fue confirmado el número concreto de automotores incendiados en la zona.

Los estragos en Jalisco

Hasta el último corte informativo, el Gobierno de Jalisco detalló que sumaban 20 personas que han sido detenidas desde el domingo por su presunta participación en la generación de hechos de violencia, como incendio de vehículos y enfrentamientos armados contra autoridades, mientras que 21 más han sido capturadas por supuestos actos de saqueo y rapiña .

También se registran afectaciones en 22 Bancos del Bienestar, cuatro tiendas BanCoppel y 81 tiendas de conveniencia OXXO en la metrópoli y al interior del estado . Hasta antes de dicho vehículo, se contaban con 91 vehículos quemados, de los cuales, 43 sucedieron en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y 48 en otros municipios al igual que 37 enfrentamientos armados.

Autoridades estatales informan que la suspensión de clases y de eventos masivos debido a los incidentes de seguridad de ayer domingo, se mantiene hasta nuevo aviso, luego de la activación del protocolo de Código Rojo para resguardar a la población.

