Bachillerato intercultural supera expectativas

Hasta seis horas de camino acumularon profesores y alumnos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para visitar distintas localidades de Mezquitic, e invitar a posibles aspirantes a estudiar en el primer ciclo del Bachillerato Intercultural Tecnológico (BIT), que inicia en agosto.

El resultado superó las expectativas, afirma el director de la actual preparatoria de San Miguel Huaixtita, José Francisco Soto.

“Ya tenemos una matrícula de 60 alumnos en San Miguel, y en la escuela de Ocota, 27. En Nueva Colonia aún no tenemos matrícula porque está en proceso el plan maestro”, comenta.

Actualmente son 56 los estudiantes que cursan la preparatoria que dirige. Detalla que el BIT será un modelo de escuela de tiempo completo en donde los jóvenes estudiarán el tronco común por la mañana, y las carreras tecnológicas de agropecuario y forestal, diseño, elaboración de prendas de vestir y artesanías.

“También vamos a llevar una unidad de lengua materna para reforzar el idioma wixárika de los jóvenes de las comunidades. La UdeG se comprometió a cuidar usos y costumbres de esta región, queremos que no se pierdan”.

En la nueva escuela también habrá albergues para que los estudiantes se queden a dormir, principalmente para los aspirantes que viven en comunidades retiradas. “Además de motivar a los jóvenes que están por egresar de la secundaria, el sentimiento se ha extendido a los alumnos de sexto semestre. De 26, 25 ya tienen trámites para la licenciatura”.

En la carrera en agropecuario y forestal hay actividades contempladas como la crianza de pollos, conejos, puercos, y siembra de hortalizas y viveros, lo que servirá para consumo de los estudiantes. “Eso les facilitará tener a donde llegar, dormir y comer”.

QUIERE ESTUDIAR ENFERMERÍA

Bruno, el primero en su comunidad

Bruno Mijares Díaz es líder en su localidad. Fue elegido presidente de la sociedad de alumnos apenas entró al primer semestre del Bachillerato General por Competencias (BGC) de la Universidad de Guadalajara, en San Miguel Huaixtita, Mezquitic.

Tiene 17 años y vive en Los Lobos, una comunidad de 138 habitantes ubicada a dos horas a pie. “Allí estudié la telesecundaria y la primaria. No caminaba tanto, pero es mejor ahora porque hay un profesor en el aula que nos orienta. Estamos acostumbrados desde niños a caminar; nos vamos haciendo fuertes”.

Es el primero de su familia y localidad en estudiar la preparatoria y ha usado su experiencia para motivar a otros a que sigan sus estudios, sobre todo a quienes desertaron. Quiere estudiar enfermería en la UdeG y mudarse a Guadalajara, donde viaja en sus vacaciones para trabajar de mesero en un restaurante del Centro Histórico. “Con lo que gano compro mis útiles o lo que haga falta en la escuela”.

MAESTRO EN SISTEMAS

Regresa a compartir conocimientos

A Hugo Zavala le apasiona transmitir sus conocimientos a alumnos de la preparatoria de San Miguel Huaixtita. Con 24 años y egresado en 2017 como ingeniero en sistemas computacionales, dice que es muy gratificante compartir “lo mucho o poco que aprendió” cuando dejó su localidad para irse a estudiar.

“Es difícil ir a la ciudad a adquirir conocimientos. Aquí en el pueblo no sabemos mucho de tecnología, a los muchachos se les dificulta y casi no hay Internet, pero la labor es animarlos a que no dejen de estudiar”.

Recuerda que no había preparatorias en la localidad, y por ello se fue a vivir a Villa Corona a un albergue. “Estuve tres años y venía solamente en vacaciones. Terminando hice mi servicio en el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Me becaron por tres años y cursé la licenciatura en Cocula”. Desde enero de 2018, es maestro de Tecnologías de la Información en el lugar donde nació.

INEGI

La escolaridad más baja

En el Censo de Población y Vivienda 2010, Mezquitic tenía un grado promedio de escolaridad de 4.90, o bien, hasta cuarto de primaria. En ese documento Santa María del Oro estaba al final con una media de 4.78.

Cinco años después, la Encuesta Intercensal 2015 revela que Mezquitic subió a 5.43 pero como el promedio de Santa María del Oro fue de 5.46, los primeros tienen la escolaridad más baja.

EL DATO

Inversión

De acuerdo con informes concedidos por la Universidad de Guadalajara (UdeG), la construcción de los tres planteles será de 30 millones de pesos; 10 millones para cada uno.

AÑOS DE ESTUDIO

Municipios con mayor escolaridad

Zapopan 10.74 Guadalajara 10.35 Puerto Vallarta 9.96 Zapotlán el Grande 9.86 Tlajomulco de Zúñiga 9.60 San Pedro Tlaquepaque 9.24 Autlán de Navarro 9.24

Municipios con menor escolaridad