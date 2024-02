BAILMEX presentó en Guadalajara el evento "México ante el 2024"

Con una nutrida participación de clientes, socios y empleados la firma de asesores financieros BAILMEX realizó el jueves pasado el evento “México ante el 2024”, en el Foro BAILMEX ubicado en el Palacio de la Cultura y los Congresos (PALCCO).

Durante el evento especialistas financieros dijeron que el nerviosismo que pueda provocar la elección tanto en México como en Estados Unidos, un eventual triunfo de Donald Trump en la unión americana y un conflicto postelectoral son los principales riesgos que enfrentará la economía mexicana este año.

Al respecto, Arturo León Gárate, director general de BAILMEX, explicó que los grandes desafíos para el país son los procesos electorales tanto en México como Estados Unidos. “Eso complica las cosas, además de que estamos hablando que en los últimos tres sexenios, cuando han coincidido las elecciones con Estados Unidos se complican muchos las cosas porque todas las campañas en Estados Unidos tanto de republicanos como demócratas son atacando a México, con el tema de las drogas y de la migración”, subrayó.

Por su parte, el periodista y analista financiero Enrique Quintana sostuvo que aun en el escenario más crítico de las elecciones mexicanas el dólar no se incrementará por arriba de los 20 pesos, lo preocupante es si ganara Donald Trump las elecciones de Estados Unidos. “Si llegara Donald Trump con una orientación proteccionista como llegó en el 2017 sí sería muy complicado y habría episodios de mayor volatilidad arriba de 20 pesos por dólar”, comentó.

Añadió que en caso del proceso electoral en México no habrá sorpresas salvo que haya violencia o desconocimiento de los resultados.

“Si ganara Xóchitl Gálvez creo que el peso se fortalecería; si ganara Claudia Sheinbaum no va a pasar nada, pero si gana Trump eso sí nos pegaría”, agregó Quintana. Sobre las reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Enrique Quintana comentó que no se aprobarán, porque no tienen la mayoría calificada en las cámaras.

Rodrigo Pacheco, analista económico, dijo que México tiene un panorama positivo para este año en términos económicos. Estimó que el tipo de cambio se mantendrá en los niveles de 17.50 a 18 pesos por dólar, la inflación en los rangos del 4% y el crecimiento de México rondará entre el 2.5 y el 3% para el 2024.

“El que Estados Unidos no entrara en recesión y que esté logrando el aterrizaje suave es una gran noticia para México en términos del desempeño económico que hemos tenido”, comentó.

No obstante aclaró que hay puntos de fragilidad como el proceso electoral tanto en México como en Estados Unidos, la seguridad y la volatilidad de los mercados internacionales. Finalmente, para la periodista Ana Francisca Vega el que la gente no salga a votar es uno de los riesgos. Añadió que el otro gran peligro tiene que ver con la violencia política.

“Estamos enfrentando un momento brutal en términos de crimen organizado, hay lugares en el país en donde la gente lleva días sin poder ir a la escuela o tomar el transporte público por la inseguridad y no debemos de tomarlo a la ligera, porque hay todas las señales para que esta violencia pueda potenciar otros riesgos”, agregó.