Ayuda Línea 3 a reactivación económica del Centro Tapatío

Hacia el segundo semestre de este 2021 los comerciantes del Centro Histórico de Guadalajara han comenzado a ver mejoras en sus ventas gracias a la reactivación económica tras los llamados al aislamiento ante la contingencia ocasionada por la COVID-19.

Además de las medidas tomadas por el Gobierno del Estado para la reapertura de comercios y escuelas, para el presidente de la Asociación de Empresarios del Centro Histórico de Guadalajara, la Línea 3 del Tren Ligero, que este domingo cumple un año de operaciones, ha sido uno de los factores que ha ayudado también al incremento de las ventas gracias a los beneficios que ofrece a las personas que visitan el Centro Histórico.

"Fueron seis años de mucho dolor a nivel empresarial, cierres, negocios quebrados, fue algo complicado, y hoy estamos ya viendo el beneficio de tener la Línea 3 que ha aumentado el flujo de personas en hasta 30-40%. Sí nos ha beneficiado el tema de la conectividad de tener más gente en el Centro y obviamente aumentan las ventas en ciertos giros, como alimentos, tiendas del día a día o las papelerías", expresó el presidente.

Pese a ello, dijo, los comerciantes todavía no logran recuperarse al nivel que habían alcanzado en 2019, asegurando que si bien lo vendido este año representa, en general entre un 40 y 50% más respecto de 2020, la cifra sigue siendo apenas un 25% respecto de lo vendido en el año anterior a la pandemia.

Sin embargo, lo anterior no aplica para todos los sectores que se concentran en la Asociación, pues dijo, el sector turismo es el que más afectaciones ha visto, orillando a algunos hoteles a cerrar o traspasar sus negocios, consideró, debido a que, consideró, el turismo internacional todavía tiene miedo respecto de la tercera ola de la COVID-19 y la llegada de la variante delta.

Un factor que da esperanza a la organización, añadió el presidente, es la posibilidad de una negociación con el alcalde electo en Guadalajara, Pablo Lemus, respecto de los giros que puedan ser establecidos e impulsados sobre el Paseo Alcalde, a fin de convertirlo no solo en un espacio cultural, como lo tiene planeado Lemus Navarro, sino también en un espacio de convivencia social y familiar, mediante el establecimiento de más restaurantes y negocios de esparcimiento.

Las frases

"Hoy vinimos aquí al Centro y compramos zapatos, nos compramos un helado, unas donas. Ya nos hacía falta una salidita y más que teníamos mucho tiempo sin venir al Centro. La Línea 3 nos queda a nosotros muy padre porque está todo muy rápido. Cuando la estaban construyendo había que caminar más y ahora el Tren nos queda en pleno Centro".

-Angélica Lamas.

"Hoy vine a comprar ropa para una fiesta que tengo. Con el Tren Ligero me queda muy bien venir al Centro porque es más fácil y práctico para mi, aquí me deja directo, sin contar que también es más rápido. La estación que me queda cerca de mi casa es Arcos de Zapopan. Me gusta la Línea, aunque a veces es un poco confuso moverse adentro".

-Adriana Sánchez.

"Hoy vine al Centro a comprar algunas cosas de papelería para la escuela de mi niña. Con el Tren Ligero hago cinco minutos de aquí a mi casa, la estación que me queda más cerca es la de CUCEI. Antes venía en el camión pero sí se tardaba un poquito más, hacía como 25 minutos, tal vez media hora. Para mi está mejor el tren, lo que le recomendaría a la gente es que lo usen y que lo cuiden"

-Usuaria (omitió su nombre).

