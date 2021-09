Línea 3: Usuarios se muestran satisfechos en primer año de circulación

A un año de su entrada en operaciones, usuarios de la Línea 3 (L3) del Tren Eléctrico de Guadalajara comentaron que en general brinda buen servicio. En un sondeo realizado por EL INFORMADOR, personas que utilizan la L3 destacaron su rapidez, la buena frecuencia de paso y la limpieza en las estaciones.

Dejar el automóvil en casa se convirtió en una alternativa para Guillermo Cosme, explicó que trabaja en la zona Centro de Guadalajara y se ahorra estacionamiento y gasolina al trasladarse en tren.

“Creo que tiene un buen servicio, me parece limpio, rápido y accesible. Antes de que estuviera la línea me movía en mi carro casi siempre, ahorita me sale mejor dejar el carro para venir al Centro, es más rápido en el tren”, expuso.

Al ser cuestionado sobre su experiencia en la L3, el señor Rafael Villagómez de más de 70 años calificó el servicio como bueno, el único pero que le encuentra son las fallas en escaleras eléctricas que lo orillan a subir decenas de escalones.

“El servicio es bueno, yo lo uso seguido. Está bien así sólo que luego fallan las escaleras eléctricas y para uno que está viejo está difícil subir a pie tanto escalón, pero en general está bien. Yo lo tomo de la central a aquí al Centro y en doce minutos llego”, platicó.

Patricia Casas, vecina de Zapopan, dijo que utiliza el tren todos los días del Mercado del Mar a la estación Juárez. Comentó que está satisfecha con el servicio, pero manifestó su inconformidad por el cobro a los menores de edad.

“Se me hace bien el servicio. Antes tomaba un camión para venir al centro y hacía unos 45 minutos o una hora, ahora con el tren hago unos 15 minutos. Lo único que sí no me gusta es que por mi niño que tiene cinco años y la niña de nueve años, ya nos quieren cobrar pasaje completo”, platicó.

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó que, desde septiembre de 2020 a la fecha, los trenes de la Línea 3 han realizado más de 110 mil viajes y desde el inicio de su operación se han transportado 29 millones de usuarios.

“Es mucho más rápido y mucho más ágil llegar a todos lados, la verdad. La uso para algunos mandados y si me reduce el tiempo a la mitad. Creo que está bien hecha, sólo lo que se había dicho de las bases del tren que están un poco inestables que, si es algo preocupante”, expuso Briana Torres usuaria del tren.

Por su parte, Jorge Montes, relató que antes de que la L3 estuviera en operación se trasladaba en camión lo que le llevaba más tiempo.

“El servicio es bueno, lo uso toda la semana para venir al trabajo. Antes usaba las rutas del transporte, pero había mucho desorden. Tengo familiares en Zapopan y por la central y en media hora estoy de un lado a otro fácil por la línea. Hasta ahorita me ha sido útil y funcional”, dijo.

En total, hay 299 personas que hacen posible la operación de la Línea 3, cuenta con 16 conductoras y 60 conductores.

JM