En el tianguis del automóvil, ubicado por la carretera a Chapala cerca del Álamo, en Tlaquepaque, vendedores de autos le sacan a vender “autos chocolate”, a pesar de que el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto para regularizar este tipo de vehículos.

Los “autos chocolate” son aquellos vehículos de marcas, modelos o versiones que ya no se comercializan en México (o nunca se comercializaron), por lo que circulan de forma informal en el país ya que no operan bajo las normas de emisiones vigentes.

Al corte del pasado jueves 27 de octubre, en el Estado 321 vehículos extranjeros fueron regularizados. Sin embargo, la legalización avanza de manera lenta debido al desconocimiento de la población acerca de la ampliación del programa.

Incluso en ese tianguis casi no se comercializan este tipo de autos, pues en un recorrido realizado por este medio solamente había cuatro camionetas que salieron de Estados Unidos y que actualmente ya cuentan con los papeles en regla para colocarles placas en cualquier entidad, según detallaron los vendedores.

Uno de los administradores del tianguis que prefirió el anonimato destacó que en el sitio no hay vehículos chocolates regularizados.

“Busca una (camioneta) que este regularizada pero por medio de pedimento, ahora lo que está haciendo (AMLO), no puedes sacar placas de otro estado y nada más de donde sacaste las placas por ahí circular. No se puede vender, no se puede emplacar, solamente es para circular en el estado donde regularizas”, comentó.

También un vendedor de camionetas señaló que prefiere no arriesgarse a comercializar vehículos chocolate, ya que para él no es negocio porque no pueden tener libre tránsito en todo el país.

“Yo no traigo ninguno de eso, con ese no puedes sacar placas y no es título, es manifiesto, el nuevo decreto, si traes manifiesto de otro estado al rato te llega una multa de 40 mil pesos, lo que traigo americano tiene título y pedimento”, dijo.

AUTOS CHOCOLATE

¿En qué consiste la regularización?

ARTÍCULO 1. El presente Decreto tiene por objeto fomentar la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que se encuentran en el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, así como en los estados de Sinaloa y Zacatecas, mediante las facilidades administrativas y estímulos que en el mismo se prevén.

Habrá 133 módulos gubernamentales para dar de alta ante el Registro Público Vehicular este tipo de autos, hasta el 31 de diciembre.

¿Qué se necesita para regularizar un automóvil?

Es necesario generar una cita en línea en regularizaauto.sspc.gob.mx/, en donde se te solicitarán los siguientes datos:

CURP del solicitante (Clave Única de Registro de Población)

NIV del vehículo (Número de Identificación Vehicular)

Código postal

Correo electrónico

Número de teléfono.

Una vez que obtengas tu cita en el módulo de tu preferencia deberás llevar contigo documentos que acrediten la propiedad del vehículo, el título de propiedad o la factura; una imagen impresa del NIV; identificación oficial; comprobante de domicilio; manifesto bajo protesta de decir la verdad; comprobante de la cita del REPUVE; el comprobante de pago de dos mil 500 pesos ante el SAT.

Los autos que se pueden legalizar en México deben ser modelo 2016 o anteriores, fabricados o ensamblados en México, Estados Unidos o Canadá, además de que no deben ser deportivos, de lujo, eléctricos o blindados.

Tampoco deben tener reporte de robo o estar relacionado con algún delito y debe de cumplir con las normas vigentes del SEMARNAT.

¿Dónde se regularizan?

En Jalisco se cuenta con dos módulos para la regularización de automóviles de procedencia extranjera, uno en el municipio de Tonalá con ubicación en Miguel Alemán No. 226, Tonalá Centro, C.P. 45400; y en Tesistán en Juan Gil Preciado No. 6735 Antigua Carretera a Tesistán, Col. Nuevo México, C.P. 45138.