Aumentan penas por violación y abuso sexual infantil en Jalisco

El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal de Jalisco para aumentar las penas por violación y abuso sexual infantil, así como para que se tipifique el delito en caso de que sean cónyuges, concubinos o que tengan otra relación de pareja los infractores.

En el caso de abuso sexual infantil, el artículo 142-M establecía una pena de 12 a 20 años cuando la víctima fuera menor de 15 años, sanción que aumentó 12 a 25 años de cárcel.

En el caso de violación, la pena que se estipulaba en el artículo 175 de dicho código iba de los ocho a los 15 años de prisión, la cual aumentó de los ocho a los 20 años.

Además, incluyó una adición a uno de sus párrafos donde ya se contempla la violación cometida entre cónyuges, concubinos o cualquier otra relación de pareja, la que se sancionará con nueve a 25 años, la misma que se impuso en casos de otro parentesco, como hijos, padrastros u otros descendientes y adoptivos.

Las penas aumentarán hasta una tercera parte cuando el infractor sea un servidor público, quien además será destituido de su cargo.

Las modificaciones fueron aplaudidas por la diputada Sofía Berenice García Mosqueda, quien destacó las mayores mcondenas. “Dejar muy en claro que no porque sean pareja, esposo o concubino puedan decir que no hubo violación. Dejamos en claro que las mujeres no somos objeto de nadie”.

JM