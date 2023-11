Atletas de EU destacan la importancia de la inclusión en los Guadalajara Gay Games 2023

Este fin de semana arranca la 11 edición de los Gay Games, por primera vez con sede en Latinoamérica, siendo Guadalajara la ciudad afortunada en albergar esta justa deportiva, en la que competirán alrededor de cuatro mil atletas de la comunidad LGBTQ de 40 países del mundo.

De acuerdo con la Cónsul Regional de Prensa y Cultura de la Embajada de Estados Unidos, Brittany Thompson, alrededor de la mitad de estas personas participantes son provenientes de los Estados Unidos, y como parte del equipo de representación de este País vecino se invitó a dos destacados Atletas, quienes jugarán un papel muy importante en la promoción de la inclusión no sólo de género en el ámbito del deporte, sino además de las personas con discapacidad.

Chris Mosier es un triatleta transgénero, el primero en representar a Estados Unidos en las Olimpiadas de Río de Janeiro en 2016, y al ser un fuerte activista por los derechos de las personas transgénero, su papel en esta justa deportiva será para visibilizar precisamente la importancia de la inclusión en cualquier deporte en el cual deseen participar, de la misma forma en la que se les debe incluir socialmente.

“Uno es quien dice que es, si un hombre transgénero dice que es hombre, es hombre; si una mujer transgénero dice que es mujer, es mujer, y deberían competir en esa categoría. Esta es una gran oportunidad de para que esas personas puedan hacerlo. Es muy importante para mi como persona transgénero el poder visibilizar quiénes somos, que las la comunidad queer o transgénero ama el deporte y además ellos pueden brillar en el deporte y ser excelentes atletas.

Chris además formó parte del equipo de deliberación para sostener que fuera Washington D.C. la sede de estos juegos este 2023, sin embargo, reconoció a Guadalajara como merecedora de conseguir la sede debido a que cumplió con los altos estándares solicitados por el comité organizador, que incluyeron el cambio de una perspectiva de ciudad, implementando diversas políticas en materia de diversidad sexual.

Lacey Henderson es una atleta paralímpica, conferecista y psicóloga, quien en su adolescencia sufrió cáncer de rodilla. Aunque logró vencer la enfermedad, tuvo consecuencias en su salud, pero al provenir de una familia de deportistas no se dejó vencer y siguió su camino, convirtiéndose en una fuerte activista quien promueve la importancia de la salud mental en el deporte.

“Este es el momento de la salud mental, pero hoy no hay especialistas en salud mental del deporte especializados en personas con discapacidad. Por ello para mi fue tan importante y tan fácil elegir esta carrera, porque yo quería ser parte de la ayuda de las personas deportistas con discapacidad, porque para mi ambas cosas van de la mano”, dijo la atleta.

Insistió, las personas con discapacidad no son distintas a las personas que no viven con alguna condición distinta, sin embargo, viven con el reto constante de una sociedad que no está construida para que ellas y ellos puedan desarrollarse o moverse de la misma forma, obligándoles a dar un mayor esfuerzo, por ello es necesario incluirles en todos los ámbitos.

Ambas personas deportistas, a la par de la cónsul, hicieron la invitación a la ciudanía en general para que puedan asistir a estos juegos, que se desarrollarán en la ciudad de hoy al próximo 11 de noviembre. Para más información las personas pueden acceder a la liga https://gggdl2023.org.

Por otra parte la Cónsul Regional de Prensa y Cultura de la Embajada de Estados Unidos, Brittany Thompson, recordó a las y los competidores estadounidenses que podrán contar con todo el apoyo desde la Embajada de EU en nuestra ciudad, por lo que en caso de cualquier emergencia pueden acercarse a las autoridades en nuestra ciudad para realizar las gestiones pertinentes, como, por ejemplo, el robo o extravío de algún documento.

La frase:

“Hoy nos sentimos honrados de apoyar y conmemorar los gay games 2023, organizados por primera vez en América Latina. Desde 1982 los Gay Games reúnen apersonas de todo el mundo en torno a los valores de la diversidad, el respeto, la igualdad y la solidaridad. El Gobierno de Estados Unidos apoya con orgullo a los Gay Games y a la comunidad LGBTIQ en la lucha duradera por la libertad, la justicia y la igualdad”.

-Brittany Thompson, Cónsul Regional de Prensa y Cultura.

