Atienden a 537 mujeres en jornadas de detección de cáncer de mama

A sus 64 años, a Bertha Zataraín le fue detectada una afectación en uno de sus senos. Ella cuenta que desde hace aproximadamente mes y medio comenzó a sentir algunos piquetes, a notar su pecho izquierdo caído y además notó una bolita.

Esta situación la llenó de preocupación, al igual que su hermana Laura, y por este motivo acudieron a las Jornadas Asistenciales de Detección Oportuna de Cáncer de Mama, llevadas a cabo este fin de semana en los hospitales civiles de Guadalajara de forma gratuita.

“Ahorita estoy poquito adolorida pero aquí estamos y a ver qué es lo que sale. Y es que una no hace caso, yo no sentía nada, creí que ya era por la edad y nada más porque me sentí la bolita ya venimos a hacerme los estudios. Ahora hay que llevarlos a analizar pero yo espero que todo salga bien. Aquí me han tratado muy bien, parece que estamos en un hospital particular”, dijo la señora Bertha.

Desde las 8:00 hasta las 14:00 horas, más de 500 mujeres llegaron a los hospitales civiles para su revisión. Tan sólo el primer día fueron valoradas 268 mujeres; en total se atendieron 537.

El primer paso consistió en realizar un diagnóstico de factores de riesgo e historial clínico, luego de esto se les realizó una inspección física por el especialista y posteriormente se trasladaron al área de imagenología para analizar las afectaciones.

Para cerrar el ciclo de atención médica integral oportuna, a todas estas mujeres se les dio una cita a especialidades, posterior al análisis de sus resultados, según informó la doctora Martha de la Torre, jefa de Consulta Externa Adultos del Viejo Hospital Civil.

“Las mujeres deben conocer sus senos como sus manos. Es muy importante la autoexploración”, dijo el doctor Manuel Cortés Anguiano, jefe de la Clínica de Mama.

Primera causa de muerte en mexicanas mayores de 25 años

En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres mayores de 25 años. Jalisco es el segundo lugar en el país en defunciones por cáncer de mama y el cuarto lugar por número de casos nuevos.

NUMERALIA

542 casos nuevos de cáncer de mama se han detectado de enero al primero de septiembre de 2017.

257 defunciones por esta enfermedad se registraron en este periodo.

Mil casos se detectaron en 2016.

441 defunciones por este tipo de cáncer hubo el año pasado.

