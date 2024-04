Debido a que "no debe existir publicidad sin registro" para promover el voto por alguna candidatura, la candidata a la presidencia de México por la coalición "Sigamos haciendo Historia", Claudia Sheinbaum, y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguraron que presentarán una denuncia ante las autoridades por los carteles en Jalisco que llaman al "voto útil" en favor de Pablo Lemus Navarro, candidato por MC al gobierno de Jalisco, y Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de México por la coalición "Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

"Yo diría que es voto inútil a los candidatos aquí, pues nosotros vamos a ganar la Presidencia de la República, y pues no puede haber carteles que no tengan, o no puede haber anónimos en una cartelera, y el Instituto Electoral de Jalisco, el Instituto Nacional Electoral, tienen que averiguar quién está pagando esos espectaculares, además tienen que bajarlos, porque son ilegales", dijo Sheinbaum Pardo.

"Por supuesto que lo vamos a denunciar y en su caso tienen que cargárselos a sus gastos de campaña", dijo por su parte Mario Delgado.

Sin embargo, el dirigente nacional de Morena añadió que, más allá de la denuncia, este llamado al "voto útil" revela, para él, que Movimiento Ciudadano en Jalisco también está representando al PRI y al PAN. "Entonces, tiene razón nuestra candidata, dice, es voto inútil", finalizó Mario Delgado en rueda de prensa ofrecida en Jalisco por la candidata a la presidencia.

YC