Anuncian marcha por intento de violación a alumna de Prepa Jalisco

Tras el intento de violación que sufrió una alumna de la Preparatoria Jalisco de la Universidad de Guadalajara la tarde de ayer, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Medina, anunció que este miércoles a las 14:00 horas se llevará a cabo una manifestación.

El punto de encuentro será la explanada de la Preparatoria de Jalisco y partirá hacia el Ayuntamiento de Guadalajara. "Tenemos la exigencia muy clara, queremos seguridad, paz y por supuesto que queremos justicia para nuestra compañera", comentó

Medina comentó que "los hechos delictivos en la primera semana (de clases) han sido fuertes", detalló que se registraron multi asaltos en la Preparatoria 3, así como en la Preparatoria 6, también se cuentan con reportes de casos de acoso en Cucei, Cuaad, Cuaad centro y el caso de intento de violación en la Preparatoria Jalisco.

"Yo iba pasando para la preparatoria, iba pasando por una casa, me jalaron adentro y había un hombre. Me amenazó con un perfilador y comenzamos a forcejear por el perfilador y me cortó las dos manos", narró Fernanda, la joven quien sufrió la agresión ayer cerca de la 1:30 de la tarde.

También contó que el agresor la tiró al suelo y pateó su cara, cabeza y espalda. La joven de 17 años lamentó la atención que recibió en Ciudad Niñez al realizar su denuncia, "entramos a las 5:42 y salimos hasta las 2 de la mañana", dijo. Denunció también que policías municipales intentaron inculpar por lo que le sucedió.

Sobre el caso del estudiante del Centro Universitario de la Ciénega, Adrián Ponce Morales, quien desde hace 20 días está desaparecido, el presidente de la FEU, comentó que a su hermana no se le ha otorgado una copia de la carpeta de investigación y exigió a la Fiscalía del Estado información sobre su paradero.

