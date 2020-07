Ante quejas, Estado da 7.5 MDP contra cáncer

Tras las denuncias de familiares de niños con cáncer que son atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por la falta de medicamentos, el gobernador de Jalisco anunció que se destinarán 7.5 millones de pesos (MDP), que correspondían a otro programa —sin especificar cuál—, para las organizaciones que apoyan la lucha contra ese padecimiento.

“No es (asunto) del Gobierno de Jalisco, sino del Gobierno federal, pero ya establecí comunicación con Zoé Robledo (titular del IMSS) para ver cómo le hará el Seguro Social para resolver el problema de desabasto”, dijo el mandatario estatal en compañía de representantes de pacientes y mamás con niños enfermos.

Indicó que no hay dónde comprar la medicina a nivel nacional y que el lugar que había en Jalisco fue cerrado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Ayer, decenas de personas se reunieron en La Minerva para marchar hacia Casa Jalisco, en donde exigieron que se resuelva el desabasto.

Marta Olivia Pérez Sánchez, enfermera y paciente del IMSS y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se atiende desde hace un mes.

Señaló que ha tenido dificultad para obtener las dosis. Ha comprado una sola hasta en 12 mil pesos, aunque su precio normal es de 900.

“Si no se arregla esto, voy a vender mi casa para irme a otro país a tratar. Pero a malbaratarla porque ahorita ¿quién la va a comprar?”.

Fátima Aceves, quien tiene una hija de dos años enferma de leucemia, resaltó que la solución del Gobierno estatal (destinar 7.5 MDP a tratamientos) es temporal: “Necesitamos una farmacéutica mexicana, no comprar la medicina al extranjero y a sobreprecio”, un plan con el que coincidió el resto de los manifestantes.

Manifestantes demandan abasto de fármacos. El Gobierno estatal anunció 7.5 millones de pesos para asociaciones que apoyan la lucha contra el cáncer. EL INFORMADOR/G. Gallo

Exige CEDHJ que se garanticen medicamentos contra el cáncer

Tras la denuncia de la Asociación Civil Nariz Roja sobre el desabasto de medicamentos para atender a menores de edad con cáncer, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) exigió a las autoridades de Salud que se garanticen los fármacos para los pacientes que lo padecen.

En medio de los reclamos de familiares de niños que padecen esa enfermedad y de pacientes que denuncian la falta de los fármacos para sus tratamientos, la Comisión solicitó que se realice una investigación para identificar cuáles son los medicamentos faltantes y demandó que se trabaje en el abastecimiento en las instituciones sanitarias que integran la Secretaría de Salud, los Hospitales Civiles de Guadalajara, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Ayer, mediante una manifestación en La Minerva y conscientes de la sana distancia, familiares y pacientes reclamaron los tratamientos para combatir su enfermedad, pues denunciaron los altos costos para conseguir las dosis por su cuenta.

A través de un pronunciamiento, la defensoría señaló que tiene el conocimiento de que se trata de una situación problemática que persiste a nivel nacional y que se presenta en los hospitales de los ámbitos federal y local.

La Comisión advirtió que a pesar de la emergencia sanitaria que atraviesa el Estado, por la pandemia de COVID-19, no se debe olvidar que existen pacientes que padecen enfermedades crónico-degenerativas que requieren atención en la misma medida e intensidad.

El organismo estatal reiteró que es indispensable tomar acciones inmediatas para que por ningún motivo se suspendan los tratamientos contra el cáncer, ya que son fundamentales para que los pacientes puedan mejorar su calidad de vida.

En agosto de 2019, la CEDHJ había emitido un posicionamiento en el que exigió el abastecimiento de medicamentos para personas con la enfermedad.

Insta a titulares de Salud

La CEDHJ instó a que los encargados de la salud en la Entidad a que giren instrucciones para determinar qué medicamentos faltan en los hospitales públicos.

Que se lleven a cabo las acciones necesarias con el fin de garantizar el abasto de fármacos para otorgar atención a los enfermos.

Establecer un mecanismo de comunicación formal y permanente entre las autoridades de salud y familiares de pacientes con cáncer.

La falta de medicinas afecta a todo el país y se ha agravado con la emergencia del COVID-19. EL INFORMADOR/Archivo

Piden dejar la política de lado

Ante el anuncio del Gobierno estatal de destinar 7.5 millones de pesos para asociaciones que apoyan la lucha contra el cáncer, manifestantes que ayer reclamaron el abasto de fármacos en los hospitales que atienden esa enfermedad coincidieron en que se trata de una “solución” temporal y pidieron que sea una farmacéutica mexicana la proveedora para no tener que importar la medicina.

Fátima Aceves, madre de una menor de dos años que padece leucemia, señaló que luego de la reunión con el Gobierno estatal, hubo otra con representantes de la Secretaría de Salud Jalisco, IMSS, ISSSTE y representantes del legislativo para escalar su reclamo a la Federación. “Se le exige al Gobierno federal que deje la política de lado. Queremos quimios de calidad”, dijo.

Janeth Flores, quien tiene un hijo de cuatro años también con leucemia y en tratamiento hace un año ocho meses, denunció que desde 2019 faltan los fármacos.

“El cáncer no sabe si hay o no pandemia. Los niños necesitan sus medicamentos y si no hay les cuesta la vida”, resaltó.

Sobre el dinero anunciado por el Gobierno estatal dijo: “Queremos verlo, porque nada más dicen que sí hay, y nosotros no lo vemos porque sigue sin haber medicamento”.

Crisis agravada por la pandemia

El desabasto de medicamentos contra el cáncer es un problema recurrente también para enfermos en otras entidades.

En la Ciudad de México, los padres de infantes enfermos han batallado durante meses para que sus hijos puedan acceder a tratamientos contra el cáncer, sin que se haya alcanzado una solución.

A inicios de enero, previo a la pandemia por coronavirus, los jefes de familia tuvieron una serie de reuniones con la Secretaría de Gobernación (Segob) para encontrar solución al problema del desabasto.

Al no alcanzar acuerdo, los papás de los niños con cáncer rompieron la mesa de trabajo que sostenían con funcionarios del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), IMSS y la propia Segob.

Una de las razones que expusieron las autoridades federales el 11 de junio, es que a raíz de la pandemia de COVID-19, “se redujo el intercambio aéreo entre países y se frenaron en parte las cadenas de producción de estos medicamentos, factores que han implicado un retraso en el suministro de medicamentos adquiridos”.