Reparten cubrebocas a usuarios del transporte público y peatones

Ante las medidas dispuestas por el Gobierno de Jalisco en las cuales se obliga a los ciudadanos a portar cubrebocas en la vía pública y el transporte público como medida de prevención ante la contingencia por el coronavirus, la Secretaría de Transporte (Setran) comenzó un operativo para entregar mascarillas de manera gratuita a usuarios y peatones.

De acuerdo con el director general de Supervisión al Transporte Público de la Setrans, Isaías Ramírez, la estrategia comenzó alrededor de las 6:00 horas de este lunes, en los puntos identificados con mayor afluencia de usuarios del Transporte Público, así como puntos de transbordo de dos o mas rutas, con la finalidad de entregar los tapabocas a las personas que no contaran con uno, pues ya no será posible abordar las unidades si no se trae puesto.

“Según el decreto ayer emitido por el gobernador el conductor tiene toda la facultad de negar el servicio al pasajero que no traiga cubrebocas y en este caso nosotros podemos apercibir al pasajero que no traiga el cubrebocas”, expresó.

Si bien aseguró que son más de 100 puntos de la Zona Metropolitana en los que personal de la Setran y de la Policía Vial entregan las mascarillas de manera itinerante a usuarios y peatones, refirió que entre los identificados con mayor afluencia están las estaciones del Tren Ligero de Periférico Norte y Sur, la estación Juárez y la zona del Jardín Aranzazú, conocida como “los dos templos”.

“Estamos pidiéndole el apoyo a la ciudadanía y a los choferes para poder evitar todos el contagio masivo y poder salir más rápido de esta pandemia. Más que obligarlos, se les está pidiendo su ayuda porque esto es para el bienestar de todos”, añadió el director.

Este lunes dijo, se repartirán alrededor más de 30 mil cubrebocas, pero se espera que en los próximos días se concluya con la entrega de alrededor de 170 mil, e incluso se podría analizar la entrega de más mascarillas según requiera la situación.

En la zona del Jardín Aranzazú algunas unidades incluso colocaron letreros en los cuales se avisaba a la ciudadanía de la restricción de abordar los camiones sin cubrebocas, por lo que algunos comerciantes ambulantes aprovecharon la situación para venderlos en hasta 10 pesos en paradas del camión de la avenida 16 de Septiembre y vías aledañas como Revolución, Ferrocarril y Libertad.

