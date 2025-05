Con la intención de ampliar la atención y mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista que viven en Zapopan, a partir de hoy el municipio contará con un nuevo centro de atención integral especializada en el sur de la ciudad, que estará abierto para todas las edades desde los cuatro meses.

Este recinto, ubicado en prolongación Guadalupe /privada Guadalupe, en la colonia Colinas de la Primavera, brinda acompañamiento psicopedagógico, de atención temprana, comunitario, psicológico y de autodeterminación, así como un programa de divulgación y formación continua destinada a profesionales de la salud, madres y padres de la familia y personas en el espectro autista. En este centro se espera brindar herramientas para fomentar la inclusión social y educativa, además de fortalecer la red de apoyo de los pacientes y sensibilizar a la población sobre esta condición.

Con una inversión de 165 millones de pesos, el Centro de Autismo Sur se suma al primer centro de atención del municipio, ubicado en avenida Laureles, y se espera atender a más de mil 300 personas. El presidente municipal, Juan José Frangie, aseguró que se trata de una de las obras más ambiciosas de su administración, puesto que se suma a los centros de atención regionales que proyecta el Sistema DIF Jalisco en la entidad para este sexenio, además de que se ofrece un servicio innovador, cercano y humano.

"Nos convertimos en el único municipio de Jalisco en tener un espacio para atender niñas y niños en el espectro autista. Pero sabíamos que no era suficiente. La demanda es muchísima. No nos dábamos abasto, por lo que tomamos la decisión de abrir un nuevo centro de autismo, pero en el sur, una de las zonas que durante décadas fue de las más olvidadas", señaló.

Este nuevo Centro cuenta con áreas de diagnóstico, simulador de vida diaria, comedor, corte de cabello y dental, huertos, aulas terapéuticas y de calma, áreas de juegos, salones de usos múltiples, multisensoriales y neuromotor. Todo este espacio, detalló Ismael Jáuregui Castañeda, director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan, es inteligente e incluyente.

"Queremos brindarles dignidad a nuestras infancias, dándoles espacios accesibles, incluyentes y seguros en donde ellos puedan desarrollarse y crecer. Y no podíamos ignorar a la población que vive con esta condición", comentó.

Por su parte, la presidenta del Patronato DIF Zapopan, Michelle Greicha Frangie, afirmó que este centro llega como respuesta a la amplia lista de espera que existe en el municipio. Se estima que sólo en Guadalajara y Zapopan hay alrededor de cuatro mil personas con trastorno del espectro autista que aguardan atención especializada.

"Cada vez son más las familias que se acercan a nosotros en busca de apoyo y acompañamiento. En Zapopan un solo centro de autismo ya no era suficiente y no podemos jamás permitirnos una lista de espera de casi dos mil familias. Construir una sociedad más sensible e incluyente es parte de la visión de la ciudad en la que todas y todos queremos vivir", precisó.

En tanto, Maye Villa de Lemus, presidenta del DIF Jalisco, celebró que Zapopan ahora cuenta con dos centros de autismo, una visión que ha crecido desde 2009 cuando se abrió un primer espacio que atendía a 14 personas. Posteriormente, en 2018, se amplió la atención para recibir a alrededor de 150 pacientes, mientras que con este nuevo espacio en el sur de la ciudad el Gobierno municipal refuerza su compromiso con las personas con esta condición neurodivergente.

Por último, la directora general del DIF Zapopan, Karla Segura Juárez, puntualizó que en el Centro de Autismo del Sur se busca brindar intervenciones psicosociales tempranas y participación social desde temprana edad.

"Con este modelo buscamos seguir brindando un servicio de calidad con metodologías especializadas basadas en evidencia y contribuir a la formación y sensibilización de los tomadores de decisiones, instituciones y profesionales. Nuestro modelo se compone de tres grandes ejes, evaluación y diagnóstico, acompañamiento terapéutico, divulgación y formación", enfatizó.

