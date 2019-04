Alfaro solicita apoyo a FGR para investigar corrupción en Poder Judicial

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció que pidió la intervención de la Fiscalía General de la Republica (FGR) para investigar a jueces, ministerios públicos o funcionarios que tuercen la ley para generar impunidad, favorecer a delincuentes y sacar beneficio personal.

El mandatario estatal puso como ejemplo del mal actuar de los jueces, los hechos registrados la semana pasada en Lagos de Moreno donde se detuvo a Alexis “N” alias “El Chofo”, identificado como presunto jefe de plaza del cártel Nueva Generación, pero fue puesto en libertad por un juez que argumentó “minucias” en el proceso.

“Lo que le pedí al fiscal, al licenciado (Alejandro) Gertz es que nos metamos a fondo porque si no nunca vamos a terminar. La respuesta que me dio es que vamos a diseñar la estrategia para que quien esté torciendo la ley para generar impunidad o para hacer negocios paguen las consecuencias de sus actos. Espero que haya un posicionamiento de apoyo del Poder Judicial, no es contra el Poder Judicial, no es generalizar, pero aquellos que no han entendido el mensaje necesitamos ponerles un alto contundente” aseveró.

"Me da mucho coraje porque mi responsabilidad es dar la cara todos los días, mientras un montón de jueces ineptos, corruptos, están muy contentos en sus casas diciendo que están actuando apegados a la ley y los delincuentes en la calle"

Tras la reunión que sostuvo en Lagos de Moreno con el Consejo Estatal de Seguridad, Alfaro envió sus condolencias a la familia del policía municipal de Lagos, Juan Carlos Hernández, asesinado en un ataque el pasado fin de semana y expresó su solidaridad con la oficial que resultó herida.

Dijo que desde su punto de vista ese ataque está relacionado con la liberación del presunto jefe de plaza, además reiteró que trabajan en reforzar las estrategias de patrullaje para inhibir los atentados contra los elementos de seguridad.

Alfaro afirmó que han sido días difíciles, pero aseveró que no se dejarán amedrentar ni dialogará con delincuentes; sobre los resultados de las estrategias apuntó que llegarán a largo plazo pues en unos meses no se puede resolver lo que se dejó de hacer durante décadas.

Insistió en que el Estado es más que la violencia, pues se mantiene el crecimiento del sector económico y a su vez pidió a los medios de comunicación no hacer apología de la violencia y también destacar los resultados de las estrategias de seguridad.

Ven resultados positivos

Pese a un escenario nacional complicado, en los primeros meses de la administración estatal se frenó la espiral de aumento de violencia en la región de Los Altos, aseguró Alfaro Ramírez

También destacó que redujeron delitos del fuero común, como el robo de vehículos que disminuyó una tercera parte. En enero hubo 33, mientras que febrero se registraron 20 y 11 en abril.

En materia de homicidio doloso presumió una reducción pues en el bimestre enero-febrero fueron 32 y en marzo-abril registraron 13.

Como parte de los resultados de la estrategia de seguridad en la región se registraron 69 detenidos, 73 vehículos asegurados, 33 motocicletas, más de 50 armas de distintos calibres, “una gran cantidad de drogas” decomisadas y el aseguramiento de dos mil 800 litros de combustibles robados.

En la reunión se acordó reforzar la vigilancia en los límites con Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí. Además, se anunció que la base regional de San Juan de los Lagos, que se inaugurará el siete de julio próximo, será el centro de operación de la Guardia Nacional en la región.

GC