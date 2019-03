Alfaro refrenda apoyo a taxistas sobre plataformas digitales

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, reiteró su apoyo a los taxistas contra la “ilegítima e injusta” competencia de las plataformas digitales de transporte ejecutivo como Uber y Cabify, durante el XI Encuentro de la Unidad Obrero Empresarial encabezado por la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC) de Jalisco.

“Sé el esfuerzo que tengo que hacer para resolver la situación tan compleja que se vive con las plataformas digitales y la ilegítima e injusta competencia que quieren dar contra los taxistas”, manifestó. “No estamos en contra de las plataformas, sino de que haya una competencia injusta, de que no se tengan las mismas reglas y el piso parejo, es lo que vamos a cambiar y ajustar”.

Alfaro convocó públicamente a los setecientos sindicatos existentes en Jalisco a presentar una propuesta de acuerdo laboral, “sin distinción de partidos políticos”, para blindar al Estado de huelgas, mantener el desarrollo económico, y proteger a Jalisco de líderes sindicales “oportunistas”.

Esta iniciativa también recibió el respaldo público de la FROC y su secretario general, Antonio Álvarez Esparza. “Estamos de acuerdo en blindar nuestra relación laboral para encaminarla a la defensa del trabajo estable, a la generación de mejores prácticas laborales”, expresó el líder sindical.

El ejecutivo estatal pidió autocrítica a sindicatos y empresarios para consolidar la paz laboral en Jalisco, y aseguró que combatirá la violencia en el estado para beneficiar el desarrollo económico.

“Los sindicatos deben entender en qué fallaron para que se generara una distancia con la base trabajadora, y los empresarios tienen que entender que no puede haber paz laboral si no hay condiciones ni trato justo a los trabajadores, y si no revisamos a fondo los ingresos y salarios que menos ganan”, afirmó Enrique Alfaro.

El secretario general de la CROC-FROC en Jalisco, Antonio Álvarez Esparza, manifestó su preocupación por incidentes como las huelgas laborales en el Norte del país que derivaron en el cierre de fábricas maquiladoras.

“No son ni la disociación ni la discordia las formas de ganar más salarios, y no es la polarización ni la pulverización de la representación de los trabajadores la forma de obtener mejoras ni la de ser más productivos”, enfatizó Álvarez Esparza.

El dirigente de la FROC Jalisco también se manifestó en contra de una propuesta de reforma a la Ley del Trabajo por “no apoyar la competitividad ni la obtención del salario decente”, además de ser una respuesta a las exigencias del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, las cuales “exigen acabar con las ventajas comparativas de México”.

“No existe el dumping laboral que ellos califican, las leyes del mercado hoy vienen a imponerse a nuestras leyes, que son patrimonio histórico de los trabajadores”, declaró el líder de la central obrera.

Durante el encuentro obrero-empresarial, se entregó la condecoración “Porfirio Cortés Silva” a alrededor de 25 empresarios, asociaciones civiles y trabajadores.

NM