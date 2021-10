Durante su tercer informe en materia de seguridad, el gobernador de Jalisco aseguró que se han establecido diversas acciones para dar salida a la crisis forense con la cual se recibió al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) al inicio de su actual administración.

Explicó que a la llegada de este gobierno, el IJCF “no tenía capacidad de manejo, no había trazabilidad en las inhumaciones, no había registros ni archivos básicos de identificación, no contaban con personal suficiente y tenían 1000% de ocupación, 10 veces su capacidad instalada de ocupación”.

El gobernador mencionó que al cierre de la administración pasada se tenían solamente 75 espacios para el resguardo de Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI), además de las dos cajas de los tráileres en las cuales se resguardó a más de 300 cuerpos sin las condiciones adecuadas.

Sin embargo, el mandatario también señaló que entonces eran 766 PFSI las que tenía el Instituto, aunque actualmente, de acuerdo con el Registro del IJCF, son dos mil 883 los cuerpos de PFSI que se encuentran a resguardo del IJCF. El gobernador, aseguró en su informe, que son solo 494 las PFSI a resguardo del Instituto, sin contar los tres mil 012 segmentos anatómicos que también tiene a su custodia.

De acuerdo con lo señalado en el informe, se cuenta con 505 espacios existentes en refrigeradores y cámaras, además de una cámara externa con 320 espacios donde se guardan los segmentos y restos humanos, lo cual dista en número en cuanto al número de víctimas a resguardo del IJCF. Según lo señalado, solo hay 11 espacios disponibles para PFSI, sin tener certeza de la disponibilidad de gavetas para el resguardo de segmentos debido a que se desconoce cuántos restos puede contener cada gaveta.

“Lo que podemos decir es que respecto al 1000% de ocupación que se tenía en el 2018, hoy estamos al 97.8%. Trabajamos al límite, pero cuando alguien habla de crisis forense lo que yo les digo es no, crisis la que había hace tres años, hoy lo que tenemos es un Instituto en proceso de renovación, de fortalecimiento y una ruta de trabajo para los próximos años, pero con logros y avances muy significativos”, aseguró el gobernador.

Lo anterior, dijo, debido a que actualmente el manejo de los cadáveres se encuentra “dentro de la norma”, hay trazabilidad plena en las inhumaciones que se realizan, hay registros claros y archivos básicos de identificación.

Esto, puntualizó, se logró gracias a un incremento del 52% al presupuesto designado para el IJCF, a la creación de una Dirección Especializada en Identificación Humana, a la habilitación de un nuevo laboratorio de genética forense para la identificación humana y a la firma de convenios con el INE para el uso de su base de datos como fuente de identificación, entre otros acuerdos de colaboración para facilitar la identificación de personas.

Entre las acciones previstas para dar salida a la problemática de la identificación forense, dijo, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) ya ha gestionado los recursos ante su homóloga federal para el fortalecimiento del IJCF con 15.9 millones de pesos (MDP), la construcción de un módulo con 180 gavetas para el resguardo de PFSI en el Panteón Forense de Atotonilco el Alto con seis MDP, la adquisición de un Sistema de Radiografía Portátil con 2.9 MDP y la asignación de siete MDP para la compra de una cámara de conservación, rack, carro elevador y charolas de acero inoxidables para el manejo de segmentos anatómicos.

GC