Alfaro denuncia aumento de amenazas en su contra; llama a no tener miedo

El candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, denunció que en los últimos días han aumentado las amenazas en su contra, que presume vienen de la delincuencia organizada. El aspirante afirmó que no se intimida y no bajará los brazos, dijo que no tiene previsto aumentar su seguridad o cambiar la logística de su campaña; sostuvo que sabe que se juega la vida todos los días y afirmó que no se puede rendir y permitir que se arrebate la paz.

“En los últimos días sí han aumentado las amenazas hacia un servidor, están queriendo por supuesto generar ese ambiente; nosotros tenemos que estar firmes, no podemos agachar la cabeza, no podemos mandar un mensaje de miedo. Me voy a mantener en mi postura de decirle a los jaliscienses que es momento de firmeza de solidaridad que no se use el tema de la seguridad para hacer campañas políticas y que todos los actores políticos, todos los responsables de las áreas de gobierno cerremos filas en torno a nuestro estado y no permitamos que el miedo gane más terreno”, comentó.

Alfaro pidió no politizar el tema de la seguridad, se solidarizó con los familiares de las víctimas de los hechos violentos registrados en el Área Metropolitana de Guadalajara y confirmó que se comunicó con el gobernador para manifestarle su apoyo para enfrentar los embates de la delincuencia. Insistió en que para abatir la inseguridad se requiere reducir la corrupción e impunidad y limpiar de fondo al Poder Judicial.

Cierra filas por Anaya

Enrique Alfaro Ramírez afirmó que lo que resta de campaña se la jugará para que Ricardo Anaya sea presidente de México. El emecista argumentó que cree en las personas y no en los partidos, rechazó que esté pidiendo votos a favor del PAN.

“Yo jamás voy a pedir un voto a favor del PAN, con el PAN ni a la esquina, pero yo creo en las personas y creo en Anaya y le pido a la gente que crea en él; que entendamos que tenemos un riesgo enorme de vernos gobernados de ver que llega a la presidencia de México un hombre que ha venido a Jalisco a faltarnos al respeto, a tratar de intimidarnos a tratar de asustarnos”; afirmó. Agregó que ante quien sea el presidente va a defender los intereses de los jaliscienses.

El contendiente minimizó la manifestación que se registró contra Anaya a las afueras del evento que tuvo en Guadalajara.

NM