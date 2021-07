Ahora alertan por falta de medicina para diabetes

Marcela Vázquez tiene 39 años. Hace más de dos años le diagnosticaron diabetes y desde entonces ha padecido por la falta de alguno de los medicamentos recetados por sus doctores en el Hospital Regional 180 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Tlajomulco de Zúñiga.

Sin embargo, contó que en los últimos seis meses el problema se agravó con la insulina que debe inyectarse diariamente.

Según relató, el desabasto se hacía presente en cada cita, y aunque el hospital le daba un vale para obtener la medicina en otra unidad, éste era difícilmente cambiado, pues se daba prioridad a los pacientes de las clínicas que visitaba.

“Quedaban de hablarme de la farmacia cuando hubiera; sin embargo, llegaba la siguiente cita y no me hablaban nunca. Es tener que ir a la farmacia a estar preguntando y cada ida es un gasto de 150 pesos de taxi porque además soy invidente. Se supone que uno puede llamar a la farmacia para preguntar, pero también llamo continuamente y no responden, así podría ahorrarme lo del taxi para no estar yendo y viniendo”, dijo.

En su última cita recibió la insulina que necesita para 30 días, pero tiene miedo de que en la siguiente ocasión haya escasez.

Ante esto, tendrá que medir y cuidar lo que come para que no le suba la glucosa, pues no puede solventar el gasto de mil 200 pesos que cuesta el frasco.

De acuerdo con el último informe de la organización Cero Desabasto, en el primer cuatrimestre de este año la diabetes se ubicó en la primera posición de reportes por desabasto de medicamento, con 19 por ciento.

Esto representa 149 quejas emitidas a la asociación por personas afectadas por este problema de enero a abril.

Después estuvieron los pacientes con cáncer y enfermedades reumatológicas, con 16% y 10% de los casos, respectivamente.

El Hospital Civil indicó que no ha documentado reportes sobre este problema, la Secretaría de Salud Jalisco afirmó que cuenta con medicamentos para personas con diabetes y la delegación del IMSS señaló que está por arribar la insulina de acción rápida regular.