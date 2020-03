Agencia confirma viaje de 400 tapatíos a EU y en riesgo de COVID-19

La agencia “viajes panorama” confirmó que son 400 las personas que viajaron a Vail, Colorado, Estados Unidos (EU) el pasado mes de febrero, mismas que son buscadas por el Gobierno de Jalisco.

El director comercial de la empresa Juan Pablo Mackissack, indicó que el número es un estimado no solo de las personas que viajaron por parte de esta empresa del 27 de febrero al 7 de marzo, sino también de manera individual, ya que al realizar este viaje “por más de 40 años, hay personas que ya conocen la ruta y deciden hacerla por su cuenta”, pero añadió que los turistas son conocidos entre sí.

“Año con año gente de Jalisco viaja en estas fecha en particular a Vail, Colorado, porque tienen tiempo compartido, no es tanto que fueran a una competencia. Dio la casualidad que estaba la competencia ahí”.

El director aseguró que los viajes, hechos en vuelos comerciales, no fueron cancelados porque entonces no había restricciones en los vuelos, ni por parte de Estados Unidos ni por parte de México, por lo cual no lo vieron necesario.

“Fue algo que nosotros organizamos año con año y esto sin noción de algún impedimento. Cuando se hizo el viaje en lo que es Estados Unidos y México no se mencionaba, ni siquiera estaba en fase 1 el COVID-19”, expresó.

Mackissack aseguró que ya mantienen comunicación con los viajeros con la finalidad de ser un vínculo con el Gobierno Estatal y la Secretaría de Salud, pues no pueden compartir la información de los turistas, debido a las políticas de privacidad y protección de sus datos personales. Sin embargo, el director no informó del número exacto de las personas a quienes ya les han llamado.

Añadió que se les hizo la recomendación de que permanezcan en sus hogares a manera de cuarentena, y que, en caso de que presenten síntomas de COVID-19, se comuniquen de inmediato a la línea estatal para realizar las pruebas pertinentes.

Por último, el director dijo desconocer si alguno de los pacientes que ya dieron positivo a las pruebas de coronavirus estuvo dentro de este viaje, y añadió que el informarlo deberá ser jurisdicción de la Secretaría de Salud.

Este miércoles, el Gobernador de la Entidad informó que las personas son buscadas al considerar que “representan un frente potencial de contagio'', pues incluso de tiene el conocimiento de que algunos de ellos asistieron a lugares concurridos, como Tapalpa y Bahía de Banderas, zonas cercanas a Puerto Vallarta.

''Tenemos que tomárnoslo en serio. Necesitamos que estas personas entiendan que tienen una altísima probabilidad de haber adquirido el virus y son un riesgo potencial para la gente que está cerca de ustedes'', expresó el mandatario a través de un video compartido en sus redes sociales.

