Acuerdan elaborar nuevo dictamen de juicio político contra magistrado del TJAEJ

La Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado acordó elaborar un nuevo dictamen de solicitud de juicio político en contra del magistrado presidente de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco (TJAEJ), Armando García Estrada.

La presidencia de la comisión había propuesto el desechar el dictamen para en su lugar dar vista al Órgano Interno de Control del TJAEJ junto con el anexo de pruebas, para que éste estudiara sancionar administrativamente la presunta falta del magistrado.

La presidenta de la comisión, María Esther López Chávez, justificó que al desechar la causa política y dar cuenta del dictamen al Órgano Interno de Control, se privilegia el derecho de presunción de inocencia del señalado.

Recordó que el asunto trata sobre un conflicto de competencias entre las salas Cuarta y Quinta del tribunal, las cuales emitieron resoluciones contradictorias (sobre un asunto inmobiliario), pero además hubo determinaciones del pleno del tribunal que impidieron a las partes clarificar cuál decisión debía de ser la que prevaleciera.

“Por tanto, si bien la conducta efectuada por el magistrado Armando García Estrada, presidente de la Cuarta Sala Unitaria del TJAEJ, pudiese conllevar una probable responsabilidad al haberse excedido en la interpretación del texto legal aplicable, el artículo 63 párrafo segundo de la Ley de Justicia Administrativa, ésta no sería de índole política, sino administrativa”.

No obstante, el diputado Jonadab Martínez reviró que no se ha llegado a la etapa para determinar si se incurrió en responsabilidad o no, sino en valorar si el denunciante cumple o no con los requisitos para incoar el procedimiento de juicio político.

“En este momento toca solamente decidir si el denunciante que vino al Congreso del Estado confiado en que íbamos a investigar este proceso, que demuestra con pruebas físicas y oficiales que sus hechos están respaldados en hechos legales, entonces la tarea de esta comisión es decir que el denunciante cumple con lo que dice la ley”.

Al cumplir con los requisitos, el diputado propuso no desechar el asunto, sino elaborar un nuevo dictamen con las observaciones que éste hizo sobre el original, con lo que se podrá además dar voz al magistrado señalado y así entonces decidir si se incoa o desecha el juicio político.

Con los argumentos, la Comisión avaló la propuesta de Martínez, para la elaboración de un nuevo dictamen.

NR