Aclara gobernador de Jalisco que apertura será hasta junio

Luego de la confusión sobre la apertura de ciertos giros este lunes 18 de mayo, el Gobernador aclaró que la Fase 0 significará el inicio de la aplicación de los protocolos para la reapertura gradual de la economía.

"Ya se ve una movilidad más alta y no queremos que se haga una confusión porque no es fase de regreso a las actividades económicas”

Hasta este jueves, la Universidad de Guadalajara (UdeG) indicó que esta fase tendría que ser para la preparación de la socialización sobre en qué consiste la vuelta a la nueva realidad y no para la reapertura de negocios.

“La idea es precisar las recomendaciones que la Sala de Situación en Salud por el COVID-19 ha emitido: Todavía estamos en una fase importante de crecimiento de casos y lo podemos constatar con los casos de los laboratorios de la UdeG”, señaló José Hernández, miembro de la Sala.

El Mandatario, además, señaló que el estado respeta el decreto del Gobierno de México y cumple con la recomendación de la Universidad de Guadalajara para que las actividades económicas regresen el primero de junio.

Hernández, por su parte, advirtió que ya se ve una movilidad más alta en la ciudad, lo que puede ocasionar el aumento más rápido de contagios.

“Se trata de no salir arrebatadamente todos. Ya se ve una movilidad más alta y no queremos que se haga una confusión porque no es fase de regreso a las actividades económicas”.

Agregó que esta etapa es más crítica y requiere una campaña masiva de difusión.

El Gobernador recordó que en la elaboración del Plan de Reactivación Económica participaron todos los sectores del estado. Pero también que las medidas de aislamiento social siguen vigentes y sin cambios, lo que implica que los ciudadanos deben seguir con confinamiento.

Por ello, anunció que se reforzarán los filtros sanitarios en las entradas y salidas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y en los límites con estados vecinos.

JM