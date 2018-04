Acepto la responsabilidad sin regateo: Aristóteles

El gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, señaló que acepta sin regateos su responsabilidad en la muerte de los tres estudiantes del Centro de Artes Audiovisuales (CAAV), y aseguró que el caso no tendrá carpetazo.



"Como autoridad asumo parte de esta responsabilidad sin regateo, sin excusa ni pretexto, porque para tocar el dolor de las personas, basta colocarnos de forma sincera en un sitio y ponernos en su lugar", comentó durante el Primer Informe de Actividades del presidente del Comité de Expo Guadalajara, Alejandro Moreno Pérez.



Dijo entender que un suceso de esta naturaleza sacude el entorno social desde sus cimientos, y que provoca muchas interrogantes en la sociedad.



Anunció estar dispuesto para que la carpeta de investigación pueda ser revisada por peritos y expertos nacionales e internacionales, para que exista más confianza en el proceso que se lleva del tema y se pueda certificar que son reales las evidencias que se dieron a conocer por la autoridad.



"Sé que puede haber muchas dudas al respecto de la investigación que llevó a cabo la Fiscalía General del Estado, es normal que así suceda, y es normal que se cuestione, más tratándose de un caso tan sensible, y más aún, en un estado que presume tener un sistema democrático de pesos y contrapesos, en el que no deben existir verdes históricas o pruebas por decreto irrefutables".



El gobernador mencionó que en las cinco semanas que lleva el caso se ha reunido seis veces con los familiares de los jóvenes, para ofrecerles todo el apoyo del gobierno estatal de manera integral.



"Yo he hecho un compromiso y que habré de honrar: continuar con el caso, seguir investigando y dar con todos y cada uno de los responsables para que sean castigados, y garantizar por supuesto que este caso no quede cerrado, que aquí no hay carpetazo".



Consideró negativo el hecho de que actores políticos y sociales lucren con el dolor de la gente,



"Nada hay más ruin que lucrar con el dolor de la gente; a quienes no han resistido esa tentación, la sociedad habrá de pedirles cuentas".



Manifestó su respaldo a todos los estudiantes, familiares y al gremio de industrias creativas y de cinematografía, y adelantó que próximamente dará a conocer una nueva estrategia con la que se reorientará el enfoque del combate a la delincuencia.





Reiteró que su gobierno ha hecho lo posible por combatir al crimen organizado, en cuya lucha se han perdido vidas humanas, desde ciudadanos hasta policías, en manos de un equipo delictivo que cada vez muestra más su capacidad de fuerza, más todavía cuando se conoce la presencia de otro grupo peligroso.



"No nos hemos dejado, no hemos sido omisos, ni tampoco hemos tirado la toalla ni la vamos a tirar; hemos hecho frente con ganas, con ímpetu, con compromiso, hemos pedido el apoyo y nos lo han dado. El gobierno de la República, debo de establecerlo, al momento en que dio cuenta de la peligrosidad de este grupo delictivo, nos ha brindado todo su respaldo".

