AMLO apoya petición de Alfaro para revisar actuación de jueces

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó el planteamiento hecho por el gobernador Enrique Alfaro de revisar el actuar de jueces y funcionarios del Poder Judicial, que con sus decisiones habrían favorecido la impunidad. López Obrador insistió en que no se tolerará la impunidad y que la autoridad que proteja a delincuentes será castigada.

"Estamos planteando que se haga una revisión desde luego con respeto a la autonomía del Poder Judicial, porque hay casos en donde se detienen a presuntos delincuentes y el mismo día salen porque los jueces los dejan en libertad. En algunos casos argumentan que están mal integradas las investigaciones, pero en otros casos es evidente que no están cumpliendo con su deber. Entonces esas cosas no se van a permitir, no se va a tolerar", aseveró.

En su rueda de prensa mañanera, el presidente dijo que este problema se registra en todo el país, pero resaltó que se ha presentado de manera muy evidente en Jalisco. Apuntó que le están pidiendo al Poder Judicial plantear alternativas en este asunto y ofreció su respaldo para solucionarlo.

Alfaro presidirá mesa revisora del Poder Judicial

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez informó que, tras abordar el tema de la corrupción en el Poder Judicial con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la pasada reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); se le designó para encabezar la mesa de trabajo que revisará el asunto donde participarán el Consejo de la Judicatura, gobernadores, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica.

El gobernador celebró el respaldo del presidente a su planteamiento para revisar los casos de presunta corrupción entre las autoridades encargadas de la impartición de justicia.

"No es una declaratoria de guerra al Poder Judicial, es una declaratoria de guerra a los corruptos, a los jueces y magistrados corruptos, no a todos. Queremos que el Poder Judicial asuma su responsabilidad y yo espero después de la plática con el presidente reunirme con el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco para invitarlo por... yo creo que, por tercera vez, a que se tomen en serio lo que les digo. Ojalá sean ellos mismos los que tomen la iniciativa que no tenga que ser el Ejecutivo el que asuma su responsabilidad", apuntó.

Alfaro Ramírez confirmó que la próxima semana enviará al Congreso del Estado la iniciativa para modificar el mecanismo para nombrar magistrados que aseguró tendrá "todos los candados" y evitar el reparto de cuotas entre partidos. Adelantó que contempla la participación del Sistema Estatal Anticorrupción y universidades.

"No tengo interés en interferir en el Poder Judicial, lo que me interesa es que el Estado cuente con un Poder Judicial que aplique las leyes y nos ayude a combatir la violencia", añadió.

