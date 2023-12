Como parte de las acciones emprendidas por el Gobierno de Jalisco para proteger la salud de la población durante la temporada crítica de invierno, y reducir las emisiones contaminantes, el Gobierno de Jalisco informó sobre el arranque del Programa Invernal en materia de Calidad del Aire 2023-2024, que operará desde el 15 de diciembre de 2023 y hasta el 15 de febrero de 2024.

“Con una coordinación interinstitucional, se ponen en marcha acciones preventivas y reactivas, para que en caso de episodios de mala calidad del aire, se lleven a cabo las medidas correspondientes para salvaguardar la salud de la ciudadanía”, indicó el Gobierno Estatal a través de un comunicado.

En el sur del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se suspenden en su totalidad las quemas en hornos ladrilleros y maceteros del 20 de diciembre del presente año al 04 de enero de 2024, el resto de los días que comprenden este operativo, se harán programaciones escalonadas de estas actividades.

Además, aseguraron las autoridades, durante este Programa, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) continuará con la publicación de información de calidad del aire las 24 horas del día en el sitio oficial, activará los episodios de mala calidad del aire en el AMG y en el estado de Jalisco, y coordinará las acciones de intervención para la reducción de emisiones y protección a la salud.

Lo anterior, conforme a lo establecido en el Plan de Respuesta de Emergencias y Contingencias Atmosféricas de Jalisco (PRECA). También notificará de los episodios de mala calidad del aire a las fuentes fijas de jurisdicción estatal vía correo electrónico para que se lleven a cabo las medidas correspondientes.

Por parte de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) y DIF Jalisco, se destinará una bolsa cercana a los 4.3 millones de pesos para brindar apoyo económico a dueños de patios ladrilleros y en especie a los trabajadores, mediante la entrega de despensas en los municipios de Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, con el objetivo de respaldar a las familias durante el periodo de suspensión de la producción de ladrillo, en las zonas más críticas por contaminación atmosférica.

Van contra la pirotecnia

Por otra parte y dentro de las mismas acciones en materia de medio ambiente, en esta temporada se realizarán operativos contra fogatas, decomiso de pirotecnia y control de fuentes fijas; además se realizará la adecuación en horarios de uso de maquinaria para construcción de obras públicas en el AMG.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ), inicia con el Operativo Vacacional Decembrino del 15 de diciembre de 2023 hasta el 15 de enero de 2024, durante el cuál realizará recorridos para invitar a la población a no encender fogatas principalmente durante las noches del 24 de diciembre y del 1 de enero.

Se hace un llamado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones en materia de calidad del aire en la página web https://aire.jalisco.gob.mx y en la cuenta de X (antes Twitter) @AireySaludAMG, así como a no prender fogatas ni realizar quemas, no utilizar pirotecnia, mantener vehículos afinados y en buenas condiciones, procurar utilizar el transporte público masivo y/o transporte no motorizado, así como denunciar actividades que generen mala calidad del aire.

Líneas de denuncia incendios forestales: cuentas de X y Facebook @SemadetJal; quemas agropecuarias: con el ayuntamiento correspondiente; pirotecnia o fogatas: 911; emisiones a la atmósfera por actividad industrial: 33 1199 7550 o 33 3030 8250 ext. 56242; consulta sobre verificación vehicular al call center: 33 2686 5150.

En observación, fuentes contaminantes

Por su parte la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) mantendrá un operativo para control de fuentes fijas con visitas a las industrias altamente contaminantes en el sur del AMG, y cuenta con un padrón de 30 unidades económicas consideradas de atención prioritaria incluidas en el programa de visitas de inspección en materia de atmósfera, con el fin de verificar que hayan dado cumplimiento con sus obligaciones ambientales en materia de atmósfera y la aplicación de sus planes y programas de contingencias atmosféricas.

Adicionalmente la Proepa emitirá un total de 300 requerimientos administrativos ambientales para su entrega a unidades económicas que, de acuerdo a los registros de la Semadet, tienen obligación de presentar su Cédula de Operación Anual en Materia Atmosférica.

“A cargo de los municipios del AMG se encuentra la inspección a ladrilleras y maceteras, así como inspección y vigilancia para el cumplimiento de las prohibiciones permanente de quemas agrícolas, y recorridos en tianguis y cruceros para decomiso de pirotecnia”, especificaron las autoridades estatales.

