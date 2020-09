A partir del domingo, 10 rutas cambian derrotero en Tlaquepaque por Línea 3

Este próximo domingo 27 de septiembre, 10 rutas que circulan por Tlaquepaque tendrán modificaciones en su derrotero o en su terminal, esto tras la apertura de la Línea 3 (L3) del Tren Ligero.

Se trata de las rutas C24 (207); C30 (611); C58 (644B CUTonalá); C 61-63 (644B Santibáñez); C 62 (644B Jauja); 178 Agua Blanca (conocido como Central Vieja) y 180B Villas Andalucía, las cuales terminarán su recorrido en la Estación Central de Autobuses.

Dos rutas más tendrán diferente sitio de llegada. La 178 Agua Blanca - Centro Médico finalizará en Centro Médico de Occidente y la C60 (644B Santa Isabel) llegará hasta el cruce de 16 de septiembre y Libertad, de la Zona Centro en Guadalajara.

La restante, 707 TUR no tendrá modificación en su sitio de salida ni llegada, pero sí en su derrotero. Dejará de pasar durante un tramo sobre Avenida Revolución, entre sus cruces con Avenida Río Nilo y Avenida Constancia. Lo que hará es tomar Río Nilo y seguir por Boulevard Marcelino García Barragan para luego regresar a su derrotero habitual.

Esta es la última modificación que se hace en derroteros o terminales de rutas de transporte público en la metrópoli. En total fueron 25 las rutas modificadas. La Secretaría de Transporte (Setran) aseguró que con la llegada de la L3 ninguna ruta desaparecerá y que no existen planes para modificar más rutas.

Cambios en rutas que circulan por Guadalajara

Las rutas C 90 (antes 165); C 91 (antes 166); C 92 (antes 167); C 94 (antes 169); C 117 (antes 78 Molinos). Además de la Troncal 15 con sus complementarias C04 (antes 231 C), C 05 (antes 275 B Higuerillas); C 06 (antes 275 C) modificaron su terminal. Ahora llegan al Centro de Transferencia Multimodal (Cetram) ubicado en la Estación La Normal de la Línea 3 (L3) del Tren Ligero de Jalisco.

El objetivo de esto es que los usuarios puedan transbordar de rutas de transporte público a la Línea 3 del Tren Ligero de manera segura y rápida.

Cambios en rutas que circulan por Zapopan

Para las rutas C88 (161 Milpillas y 161 Mirador del Bosque) y C89 (Copala) su nueva terminal es la Estación Periférico Belenes. La T16B (275F Nextipac); T16B1 (275F Ángeles de Nextipac); T16B C03 (633 Las agujas); T16B C04 (633 Villas de las Lomas); y C84 (631) concluyen su derrotero en la Estación Zapopan Centro.

Mientras que la T16A C01 (163 Valle Los Molinos) llega a la Estación Plaza Patria; la T16B C05 (633 Palermo) y la C85 (631 A) termina en la Estación La Normal.

La restante, la C120 (25) cambió su derrotero, pero no su sitio de salida ni de llegada. Ahora al ir por Circunvalación ya no dobla a la altura por Tránsito y por ende no pasa por Avenida Alcalde, en su lugar, sigue por Circunvalación, pasa Federalismo y dobla en Ávila Camacho para luego incorporarse a Avenida Patria y seguir su derrotero habitual.

De regreso viene por Ávila Camacho y en su cruce con Circunvalación gira para seguir por dicha Avenida, por lo que no llega a Avenida Alcalde. Después de ese tramo, sigue el derrotero acostumbrado.

JM