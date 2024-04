Xóchitl Gálvez denunció que la inversión en infraestructura cayó un 30% en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente a sexenios anteriores pese a “los caprichos” del Presidente, como el Tren Maya y la nueva refinería Dos Bocas.

La aspirante de la coalición “Fuerza y Corazón por México” sostuvo que el gasto en infraestructura pasó de un promedio anual de 4% del Producto Interior Bruto al 2%, aunque el Banco Mundial “recomienda destinar al menos el 4.5 por ciento”.

“La administración actual invierte en infraestructura una décima parte de lo que invierten países como Belice y Bolivia y 70% menos de lo que se invierte en América Latina”, dijo en un evento con empresarios en el Centro Asturiano en Ciudad de México.

Gálvez tachó de “caprichos” de López Obrador las megaobras que construyó este Gobierno, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas en el Sur del país. En tanto, acusó al Ejecutivo de olvidar el mantenimiento de las carreteras y los aeródromos, como el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, que “se está cayendo a pedazos”.

“Por eso no hay medicamentos, no hay estancias infantiles, no hay escuelas de tiempo completo; por eso están abandonadas las carreteras, porque el dinero se ha malgastado”, manifestó la aspirante presidencial.

Sobre su plan de infraestructura, prometió que “habrá consulta y participación de la sociedad y de las comunidades” para definir los proyectos, además de considerar “la reducción del impacto negativo en el medio ambiente” y afirmó que habrá “un equilibrio adecuado entre las inversiones y los beneficios”, y proyectos basados en “el rigor técnico, la eficiencia y la publicidad”.

“Nosotros no vamos a ocultar los contratos como se ha hecho en el caso del Tren Maya y en la refinería de Dos Bocas”, dijo.

Estancias infantiles serán una prioridad

Al suscribir el Pacto por la Primera Infancia, Xóchitl Gálvez Ruiz se comprometió a construir un México sin violencia y afirmó que quiere ser presidenta para garantizar que los niños sean felices y vivan sin miedo a la inseguridad y a salir a la calle.

CT