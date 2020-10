A Morena le ha faltado trabajo en Jalisco: Muñoz Ledo

Tras reiterar que peleará por asumir la dirigencia del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Porfirio Muñoz Ledo afirmó que sus adversarios temen que llegue a poner orden en el partido e investigar el gasto millonario que hicieron.

El legislador dijo que en el caso de Jalisco Morena enfrenta un escenario muy complicado, pues aseveró que les ha faltado trabajo y hacer política.

Muñoz Ledo argumentó que el partido debe abrir espacios, buscar liderazgos a nivel estatal y negociar con ellos para fortalecerse.

“Jalisco es un Estado muy complicado, hay varias izquierdas, está Raúl Padilla y la Universidad de Guadalajara, que son mis amigos, han sido muy estables. Llegó Movimiento Ciudadano y nos han ganado porque han hecho política de la buena, de la que se vale; nosotros no lo hemos hecho. No abrimos espacios por falta de negociación, se debe saber hacer política. No nos van a dejar los espacios, debemos crear nuestros espacios y trabajar”, expuso.

Consideró que consultar a las bases es la alternativa más viable para definir a las dirigencias estatales y tener un liderazgo firme que no se venda a un grupo determinado.

Afirmó que el gobernador ha chocado con el Gobierno Federal por falta de operación política de ambas partes. Insistió en que para fortalecer al partido deben hacer política y tener los escenarios claros de posibles alianzas para ir abriéndose espacios y trabajar en todos los municipios.

El legislador sostuvo que los morenistas aún tienen tiempo para reconstruir y afianzar sus estructuras internas y estar listos para el próximo proceso electoral.

LS