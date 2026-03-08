8M: Las mejores actividades artísticas y educativas para el Día de la Mujer en Jalisco

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA) organizó una serie de propuestas culturales que se desarrollaron del 6 al 8 de marzo. La programación busca abrir espacios de diálogo, reflexión y participación comunitaria en torno a la igualdad de género, a través de actividades que combinan arte, educación y expresión colectiva.

El arranque de la jornada fue el viernes 6 de marzo a las 12:00 horas en el Patio MUSA con una lectura de poesía acompañada de la intervención artística colectiva titulada “Así nos queremos”. En esta dinámica, personas de la comunidad universitaria y visitantes participaron creando un mural simbólico donde plasmaron mensajes, dibujos y reflexiones vinculadas con el 8M.

Además, quienes deseen sumarse aún pueden hacerlo el domingo 8 desde las 10:00 horas hasta el cierre del recinto o hasta que se complete el espacio destinado para la obra colectiva.

MUSA

Más tarde, el mismo viernes se realizó el Patio MUSA será escenario de la charla “Estereotipos en la identidad nacional en las escuelas”. La conferencia estuvo a cargo de la pedagoga y socióloga María Elena Chan y de la artista visual Ariana Díaz, quienes analizaron cómo la historia, el sistema educativo y las manifestaciones artísticas han contribuido a construir ciertos imaginarios sobre la identidad mexicana desde una mirada de género.

Como complemento a esta reflexión, durante todo marzo el vestíbulo del Paraninfo albergará la exposición “La escritura determina una sentencia”, de la artista Ariana Díaz, una muestra que reúne piezas relacionadas con los temas abordados en la conferencia.

El sábado 7 se abrió un espacio dirigido a niñas y niños: el taller “Cartas a ellas. Manos pequeñas, grandes mensajes”. Durante la sesión, las infancias recibirán una breve explicación sobre el significado del 8M y posteriormente escribirán cartas dedicadas a mujeres que admiran, como una forma de reconocer su lucha y aportaciones.

Como parte de la conmemoración, las noches del 7 y 8 de marzo la fachada del museo se iluminan de color morado, tono que se ha convertido en un símbolo internacional de la lucha por los derechos de las mujeres. Todas las actividades programadas serán de acceso libre para el público.

¿Cuándo, dónde y costo?

Actividades por el Día Internacional de la Mujer (8M)

Lugar: Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA)

Fechas: 6, 7 y 8 de marzo

- 6 al 8 de marzo: Intervención gráfica colectiva abierta al público.

- 7 y 8 de marzo por la noche: Iluminación morada del MUSA.

