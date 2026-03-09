Kimberly Martínez Torres, Yareli Elizabeth Arana Vázquez, Sandra Herrera… Los nombres se repiten en pancartas, lonas y fichas de búsqueda sostenidas por manos temblorosas. Son desaparecidas en Jalisco cuyos familiares marcharon ayer por las calles de Guadalajara para exigir justicia, verdad y, sobre todo, que regresen a casa. Pidieron empatía a las autoridades y a la población en general para combatir la violencia y resolver el tema de las desapariciones.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, madres, padres, hermanas y amigas se sumaron a la movilización que partió del Parque Morelos rumbo al Centro Histórico. Entre la multitud, el dolor se mezclaba con la esperanza.

José Herrera, padre de Sandra, se protegía del Sol con la palma de la mano, mientras sostenía la ficha de búsqueda de su hija. La colocaba con cuidado sobre el suelo de la explanada del Parque Morelos y acomodaba sus lentes oscuros bajo la visera de una gorra gastada. Desde 2019 no sabe nada de ella.

“Ya son siete años sin saber nada de ella. Nadie nos dice nada y la investigación está detenida. Siempre dicen que están trabajando, que me la van a regresar, pero la realidad es que seguimos igual”, dice con voz cansada. A su lado, otras familias repetían historias similares.

“Salimos a marchar porque no sabemos qué más hacer para que regrese mi hija”, dijo.

Conforme avanzaba la movilización, las consignas se multiplicaban. “¡Vivas las queremos!” retumbaba sobre la Calzada Independencia y la Avenida Juárez, mientras la marea violeta avanzaba entre tambores, megáfonos y gritos estremecedores.

Entre las manifestantes también caminaba Brenda Paola Santiago Toribio, integrante del Colectivo Luz de Esperanza. Su hermano, Guillermo Eduardo Santiago Toribio, desapareció en 2023 en Zamora, Michoacán.

“Como hermana de un desaparecido, voy a alzar la voz no solo por mi hermano, sino por todas las mujeres que han pasado por lo mismo”.

Su búsqueda está marcada por la incertidumbre. Brenda denunció que no existe coordinación entre autoridades de distintos Estados para investigar estos casos.

De acuerdo con el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, en Jalisco hay 16 mil 079 personas sin localizar hasta el 31 de enero. De ese total, mil 820 son mujeres. Los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco concentran la mayoría de los casos. Las más afectadas están entre los 15 a 49 años.

La marcha también reunió otras luchas. Sandra Ramírez, madre de Isis Ramírez -víctima de feminicidio en 2019-, caminó con la fotografía de su hija al pecho. Aunque el agresor fue sentenciado a 40 años de prisión, la familia teme que una apelación presentada por su defensa pueda modificar la condena.

“Pido justicia para ella, pero también para todas las que ya no están. Para las que no tuvieron un trato digno por parte de las autoridades, para las que sus agresores quedaron libres o para las que ni siquiera se investigó su caso como feminicidio”.

Mientras el contingente avanzaba hacia el Andador Palestina, junto al Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, las voces seguían resonando entre los edificios del Centro tapatío. “¡Vivas las queremos!”, gritaban miles de mujeres.

Y el eco parecía recorrer toda la ciudad. Porque en cada consigna, en cada fotografía levantada al cielo, marchaban también las ausentes.

CT