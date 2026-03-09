En distintos tramos del Periférico, lo que debería ser una vía de circulación se ha convertido en estacionamiento, patio de maniobras o extensión de negocios particulares. Automovilistas denuncian que empresas, talleres, restaurantes y recicladoras ocupan el carril derecho de las laterales, reduciendo la circulación y generando congestionamientos, especialmente en horas pico.

La escena se repite a lo largo de varios puntos de Zapopan y San Pedro Tlaquepaque: vehículos estacionados en batería, camiones de carga detenidos durante horas y automóviles de clientes que utilizan el carril como si fuera parte del negocio.

Uno de los casos más visibles se encuentra en la lateral de Periférico Norte, entre Santa Clara y Santa Catalina, en Zapopan. Ahí, una carnicería habilitó un estacionamiento en batería que invade el carril derecho y dificulta la doble circulación de la vialidad.

Automovilistas señalan que los vehículos sobresalen más de un metro hacia la calle, lo que impide utilizar ese carril. El problema se agrava en horarios de alta demanda, como alrededor de las dos de la tarde, cuando los conductores que buscan incorporarse desde Periférico o desde Acueducto para girar a la derecha se ven obligados a ocupar el carril izquierdo, provocando un embotellamiento que llega a bloquear incluso los carriles centrales.

En el mismo establecimiento, vecinos aseguran que el restaurante instalado en el lugar también invade la banqueta y en ocasiones parte de la ciclovía, reduciendo más el espacio para los peatones y ciclistas.

Una situación similar ocurre en la lateral de Periférico antes de llegar a la Avenida Inglaterra, donde una recicladora utiliza el carril derecho como zona de maniobras. Lo mismo sucede en el cruce con Mariano Otero, donde camiones de carga de otra empresa recicladora permanecen estacionados y reducen la vialidad.

Las quejas de los automovilistas también se han multiplicado en las redes sociales. “Pareciera que todo el trabajo que hicieron en las laterales de Periférico fue para hacerles estacionamiento, pensión o extensión de los talleres mecánicos. Inversión de millones de pesos a la basura”, escribió Joel Miller.

En Periférico Sur, entre Avenida del ITESO y López Mateos, en Tlaquepaque, el problema está frente a una planta tequilera, donde los tráileres que esperan ingresar a las instalaciones invaden el carril derecho y generan un cuello de botella constante.

También se reportan problemas similares frente al centro de distribución de una tienda departamental, donde camiones de carga llegan a bloquear ambos carriles, generando tráfico que alcanza la Avenida Colón.

Autoridades municipales reconocen el problema. En Zapopan, la coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad, Estefanía Juárez Limón, señaló que más de 50 agentes de movilidad tienen facultades para sancionar a los automovilistas mal estacionados y recordó que respetar las normas viales también depende de la responsabilidad ciudadana.

Este año se han aplicado más de mil 800 infracciones en el municipio y más de 400 en la zona de Periférico durante la actual administración.

En Tlaquepaque, el subdirector de Vialidad, Rafael Orozco, aseguró que cuando detectan vehículos mal estacionados se levantan infracciones y se retiran placas para obligar a los conductores a corregir la práctica.

