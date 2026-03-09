La prevención es uno de los pilares más importantes de la medicina moderna; sin embargo, en la práctica muchas personas acuden al médico únicamente cuando ya presentan síntomas o cuando una enfermedad se encuentra en etapas avanzadas.

Diversos organismos internacionales y autoridades sanitarias coinciden en que las revisiones periódicas permiten detectar padecimientos antes de que generen complicaciones graves. Esto facilita tratamientos oportunos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el tamizaje o “screening” consiste en identificar enfermedades no diagnosticadas en personas aparentemente sanas mediante pruebas médicas antes de que aparezcan síntomas. De acuerdo con el organismo, la detección temprana es una de las estrategias más eficaces para reducir la mortalidad asociada a enfermedades crónicas.

En México, la Secretaría de Salud también subraya la importancia de las revisiones médicas periódicas para prevenir complicaciones asociadas con padecimientos como diabetes, hipertensión y diversos tipos de cáncer, enfermedades que se encuentran entre las principales causas de muerte en el país.

Incluso cuando una persona se siente saludable, especialistas recomiendan realizar evaluaciones periódicas del estado general de salud, ya que muchos padecimientos pueden desarrollarse sin manifestaciones evidentes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) advierten que las revisiones regulares permiten identificar factores de riesgo como niveles elevados de colesterol, presión arterial alta o alteraciones en la glucosa, indicadores que pueden anticipar enfermedades cardiovasculares o metabólicas.

En el caso del cáncer, los programas de tamizaje permiten detectar tumores en etapas iniciales, cuando las probabilidades de tratamiento exitoso son mayores. De igual forma, el monitoreo de indicadores como la presión arterial, el colesterol o la glucosa permite prevenir complicaciones graves.

Especialistas coinciden en que fortalecer la cultura de la prevención es uno de los principales retos de los sistemas de salud, ya que la detección temprana no sólo puede salvar vidas, sino también reducir los costos asociados a tratamientos médicos complejos.

Estudios recomendados

Examen médico general anual

Análisis de laboratorio básicos

Control de presión arterial

Perfil de colesterol y lípidos

Pruebas de glucosa o detección de diabetes

Evaluación de riesgo cardiovascular

Mastografía (en mujeres)

Colonoscopía

Evaluación de hábitos y estilo de vida

Chequeos preventivos integrales

Factores a tomar en cuenta

La frecuencia y el tipo de evaluaciones médicas recomendadas varían según factores como la edad, el sexo, los antecedentes familiares y el estilo de vida de cada persona.

Especialistas sugieren que los adultos se sometan al menos a un examen médico general al año que incluya medición de presión arterial, peso, evaluación de hábitos de vida y algunos estudios de laboratorio básicos.

Entre los 18 y 39 años se recomienda vigilar indicadores generales de salud como peso, colesterol y presión arterial, además de realizar revisiones periódicas para identificar factores de riesgo cardiovasculares o metabólicos.

A partir de los 35 años diversos organismos de salud aconsejan iniciar evaluaciones para detectar prediabetes o diabetes tipo 2, especialmente en personas con sobrepeso, obesidad o antecedentes familiares.

Entre los 40 y 49 años suele incrementarse la vigilancia de factores de riesgo cardiovascular y metabólico. Después de los 50 años, las recomendaciones incluyen mantener revisiones anuales e incorporar estudios de detección de ciertos tipos de cáncer, como colonoscopías o mastografías en mujeres.

Las revisiones médicas también permiten identificar hábitos que pueden afectar la salud, como el sedentarismo, el tabaquismo o una alimentación inadecuada.

Recomendaciones para prevenir problemas de salud

Mantener una alimentación equilibrada: Consumir frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras, y limitar azúcares, grasas saturadas y sodio.

Consumir frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras, y limitar azúcares, grasas saturadas y sodio. Realizar actividad física de forma regular: La OMS recomienda al menos 150 minutos de ejercicio moderado a la semana para reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

La OMS recomienda al menos 150 minutos de ejercicio moderado a la semana para reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Evitar el consumo de tabaco: No fumar o dejar de hacerlo disminuye el riesgo de cáncer, enfermedades cardiovasculares y pulmonares.

No fumar o dejar de hacerlo disminuye el riesgo de cáncer, enfermedades cardiovasculares y pulmonares. Limitar el consumo de alcohol: El consumo excesivo se asocia con hipertensión, cáncer, enfermedades del hígado y accidentes cerebrovasculares.

El consumo excesivo se asocia con hipertensión, cáncer, enfermedades del hígado y accidentes cerebrovasculares. Dormir lo suficiente: Los adultos deben dormir al menos siete horas diarias, ya que la falta de sueño se relaciona con obesidad, diabetes y enfermedades cardíacas.

Los adultos deben dormir al menos siete horas diarias, ya que la falta de sueño se relaciona con obesidad, diabetes y enfermedades cardíacas. Mantener un peso saludable: Controlar el peso ayuda a prevenir diabetes tipo 2, hipertensión y otros padecimientos metabólicos.

Controlar el peso ayuda a prevenir diabetes tipo 2, hipertensión y otros padecimientos metabólicos. Acudir a revisiones médicas periódicas: Los chequeos permiten detectar factores de riesgo o enfermedades en etapas tempranas.

Los chequeos permiten detectar factores de riesgo o enfermedades en etapas tempranas. Mantener esquemas de vacunación actualizados: Las vacunas previenen infecciones que pueden derivar en complicaciones graves.

Las vacunas previenen infecciones que pueden derivar en complicaciones graves. Reducir el sedentarismo: Pasar menos tiempo sentado y mantenerse activo durante el día disminuye riesgos cardiovasculares.

Pasar menos tiempo sentado y mantenerse activo durante el día disminuye riesgos cardiovasculares. Cuidar hábitos diarios de higiene y salud: Incluye lavado frecuente de manos, cuidado bucal y consumo adecuado de agua para prevenir infecciones y otros problemas de salud.

A promover la cultura de la prevención

En Guadalajara, la Unidad de Patología Clínica impulsa programas orientados a fomentar la cultura de la prevención mediante chequeos médicos diseñados para identificar factores de riesgo asociados con diversas enfermedades.

Entre los estudios que ofrece el laboratorio se encuentran análisis de sangre, pruebas hormonales, microbiología, inmunología y evaluaciones especializadas para detectar enfermedades metabólicas, infecciosas y crónicas.

Estos exámenes permiten identificar de manera temprana alteraciones relacionadas con diabetes, hipertensión, problemas hepáticos, renales o cambios en los niveles de colesterol.

Los estudios pueden adaptarse de acuerdo con la edad, antecedentes familiares y estilo de vida de cada paciente, lo que permite obtener una evaluación personalizada del estado de salud.

Además, el laboratorio realiza perfiles integrales que facilitan a los médicos contar con un panorama más amplio del paciente y establecer diagnósticos más precisos, así como detectar posibles padecimientos antes de que aparezcan síntomas.

A través de estos servicios, la institución busca promover el monitoreo periódico de la salud y fortalecer la detección temprana de enfermedades.

CT