3 municipios de Jalisco que prometen cambios en el cobro de sus trámites

El Congreso de Jalisco dio un paso clave para modificar la forma en que algunos ayuntamientos cobran por servicios y gestiones administrativas. Durante una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, encabezada por la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, se avaló un dictamen que plantea ajustes a las leyes de ingresos municipales rumbo al ejercicio fiscal 2026.

Estas modificaciones buscan actualizar los esquemas de recaudación local, con el objetivo de que los gobiernos municipales cuenten con herramientas más acordes a sus necesidades operativas y a la prestación de servicios públicos.

Municipios que preparan ajustes en sus cobros

Los cambios contemplados impactan directamente a tres municipios del estado: Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacán de los Membrillos y Teocaltiche.

En estas demarcaciones se analizan adecuaciones a los conceptos y tarifas relacionadas con trámites y servicios, dentro del marco legal vigente.

Las administraciones locales podrán redefinir cómo y cuánto se cobra por distintos servicios , buscando fortalecer sus finanzas y garantizar recursos suficientes para su funcionamiento en 2026.

Cambios aún en proceso legislativo

Aunque el dictamen ya fue aprobado en comisión, esto no significa que las modificaciones entren en vigor de inmediato . El documento aún deberá avanzar en el proceso legislativo, lo que incluye su análisis y posible votación en el pleno del Congreso estatal.

Este procedimiento permitirá revisar a detalle cada ajuste antes de su aprobación definitiva, asegurando que las leyes de ingresos municipales estén alineadas con el contexto económico previsto para el próximo año y respondan a las necesidades reales de cada municipio.

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