Washington ve “ligeros avances” en diálogo de paz con Teherán

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, manifestó que se habían producido “ligeros avances” durante las conversaciones con Irán, en medio de la incertidumbre sobre si se alcanzará un acuerdo o se reanudará la guerra.

Lo dijo días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que estaba aplazando un ataque militar contra la República Islámica porque había “negociaciones serias” en marcha.

Durante semanas, Trump ha amenazado con que el alto el fuego alcanzado a mediados de abril podría terminar si Teherán no llega a un acuerdo, y el mandatario ha establecido parámetros cambiantes para concretar dicho pacto.

Rubio habló antes de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN en Helsingborg, Suecia, donde se prevé que la alianza militar debata qué papel podría desempeñar para ayudar a vigilar el estrecho de Ormuz una vez que termine la guerra.

Rubio indicó que no quería exagerar los avances, y señaló que había habido “un pequeño movimiento y eso es bueno”. Indicó que las conversaciones seguían en curso. En las últimas semanas se han repetido los anuncios de avances, pero no se ha sellado ningún pacto.

Trump ha fijado plazos para Teherán en repetidas ocasiones y luego se ha echado atrás. Pero en el pasado también aseveró que aplazaría una acción militar para permitir la continuidad de las conversaciones, pero luego dio marcha atrás y lanzó ataques. Eso fue lo que ocurrió al inicio de la guerra, cuando ordenó ataques a finales de febrero poco después de indicar que dejaría que el diálogo siguiera su curso.

El mandatario dijo que canceló los ataques esta semana a Irán a petición de aliados en Oriente Medio, incluidos los gobernantes de Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que han sido blanco de ataques por parte de Teherán y de milicias aliadas.

Los puntos de fricción

Irán ha cerrado de facto el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el envío de petróleo, gas, fertilizantes y otros productos derivados del petróleo.

A su vez, Washington bloquea los puertos iraníes y ha desviado 94 buques comerciales y ha inutilizado otros cuatro desde mediados de abril hasta el jueves.

Washington e Israel han dicho que Teherán no podrá tener nunca un arma nuclear. Aunque se dijo que Irán incluiría algunas concesiones en su programa atómico, Trump ha afirmado que quiere sacar del país el uranio altamente enriquecido e impedir que desarrolle armas atómicas.

