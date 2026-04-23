ONU: Francia y México buscan apoyo a su intento de regular el veto en el Consejo Seguridad

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, y su homólogo mexicano, Roberto Velasco Álvarez, han acordado continuar los esfuerzos diplomáticos para sumar nuevos apoyos a la iniciativa franco-mexicana para regular el uso del derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU en situaciones de atrocidades masivas, informó este jueves la diplomacia francesa.

"Convencidos de la relevancia de la iniciativa franco-mexicana para regular el uso del veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en caso de atrocidades masivas, los ministros acordaron continuar los esfuerzos conjuntos para conseguir nuevos apoyos", informó este jueves el Ministerio francés de Exteriores en un comunicado.

La iniciativa franco-mexicana consiste en promover una restricción voluntaria del derecho de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para que no lo utilicen en situaciones de atrocidades masivas, como genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o violaciones masivas de derechos humanos.

Impulsada en 2015, plantea que esta limitación no requiera reformar la Carta de Naciones Unidas, sino que se adopte mediante un compromiso político o 'pacto de caballeros' entre los miembros permanentes. La propuesta busca evitar bloqueos en casos graves y ya ha sumado el apoyo de más de un centenar de países.

La conversación telefónica mantenida anoche entre Barrot y Velasco permitió igualmente reforzar la coordinación entre ambos países en el ámbito multilateral, así como avanzar en otras prioridades comunes de la agenda bilateral.

El intercambio también sirvió para dar seguimiento a la visita oficial realizada en noviembre pasado a México por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el propio Barrot, durante la cual se anunció el fortalecimiento de la asociación estratégica bilateral mediante la adopción de una declaración conjunta.

En materia medioambiental, los ministros intercambiaron puntos de vista sobre la protección del entorno, con especial énfasis en la preservación de los océanos, uno de los ejes clave de cooperación entre Francia y México.

Asimismo, destacaron el potencial de crecimiento del comercio bilateral y coincidieron en la necesidad de impulsarlo, en particular a través de la reactivación del consejo estratégico franco-mexicano.

La reunión refleja la voluntad de ambos países de profundizar su relación en los ámbitos político, económico y medioambiental, según el Ministerio de Exteriores de Francia.

