Virus Nipah: ¿Hay vacuna contra el brote en la India que ha alertado a la OMS?

En el año de 1998 se identificó un brote en Malasia del virus Nipah, el cual suele causar pequeños brotes casi todo los años en Bangladesh y ocasionalmente en la India. De los 750 casos registrados desde su aparición, se han producido 415 muertes.

Este virus es una enfermedad mortal que pertenece a la misma familia viral que el sarampión, los paramixovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha reconocido como una prioridad de investigación debido a su potencial pandémico, y al cual se precisa con urgencia una vacuna, debido a que la enfermedad puede ser mortal hasta en el 75% de los casos.

Es por esto que, la universidad de Oxford ha lanzado el primer ensayo clínico de fase II del mundo, en el que se encuentran desarrollando una vacuna candidata contra este virus, en donde se evaluará la seguridad y la respuesta inmune del fármaco.

Sobre la vacuna

La vacuna candidata ChAdOx1 NipahB está siendo desarrollada por científicos del Instituto de Ciencias de la Pandemia de Oxford (PSI), en una región donde el virus causa brotes recurrentes . Los primeros ensayos comenzaron en enero del 2024, bajo la dirección del Grupo de Vacunas de la misma universidad. Se puso a prueba en 51 personas entre los 18 a 55 años, quienes completaron con éxito un año de seguimiento y cuyos resultados se revelarán en los siguientes meses.

Según informes, esta vacuna se elabora utilizando la misma plataforma de vector viral que la vacuna COVID-19 de Oxford, AstraZeneca, que se estima que salvó seis millones de vidas solo en su primer año.

La Agencia Europea de Medicamentos otorgó a la ChAdOx1 NipahB la designación PRIME (Priority Medicines) en junio de 2025, debido a que sus datos parecen ser buenos y por la necesidad urgente de la creación de una vacuna que combata el mortal virus Nipah . Esta designación tiene como objetivo agilizar los procesos de desarrollo y revisión regulatoria de medicamentos que abordan necesidades médicas no satisfechas.

¿Cómo se transmite el virus Nipah y cuáles son sus sintomas?

Se transmite a través de murciélagos frugívoros y su principal vía de transmisión es la ingestión de savia de palmera datilera contaminada. Los humanos pueden infectarse por medio de un huésped animal intermediario o por contagio de persona a persona.

Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, vómitos y dolor de garganta. Estos pueden progresar rápidamente a encefalitis aguda, neumonía y problemas respiratorios graves.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR