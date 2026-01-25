El virus Nipah ha vuelto a encender las alarmas sanitarias en India y a captar la atención de organismos internacionales, tras detectarse un nuevo brote en el estado de Bengala Occidental este mes.

Desde principios de enero, las autoridades locales han confirmado cinco contagios en la zona de Barasat, en las afueras de Calcuta. La preocupación aumentó cuando dos trabajadores de un hospital privado dieron positivo; la enfermera afectada se encuentra en estado crítico y en coma, mientras que su compañero permanece estable bajo cuidados intensivos.

A pesar de la atención mediática, las autoridades de salud de India no han declarado una alerta nacional. En su portal oficial, el Centro Nacional para el Control de Enfermedades aclaró que “la enfermedad por el virus Nipah no es un brote importante y solo ocurrencia local limitada a dos distritos en Kerala, es decir, Kozhikode y Malappuram”.

¿Cuál es el origen del virus Nipah?

El Nipah fue identificado por primera vez en 1998, cuando un brote afectó a criadores de cerdos en Malasia. El virus debe su nombre al pueblo malasio donde se detectó por primera vez. Aunque sus epidemias han sido poco frecuentes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera una amenaza prioritaria por su alto potencial pandémico, al igual que el Ébola, el Zika y el Covid-19.

Se transmite a los humanos principalmente por el contacto con animales infectados o alimentos contaminados, aunque también se han documentado contagios entre personas. Los murciélagos frugívoros, portadores naturales del virus, son considerados el origen más probable de los brotes registrados.

¿Cuáles son los síntomas y la tasa de mortalidad?

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, los síntomas del Nipah aparecen entre 3 y 14 días después de la exposición e incluyen fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta y dificultad para respirar. En casos graves, el virus puede causar convulsiones e inflamación cerebral, llevando a algunos pacientes al coma en apenas 24 a 48 horas.

No existe vacuna ni tratamiento específico, y la tasa de mortalidad oscila entre el 40% y el 75%, de acuerdo con la OMS.

Antecedentes del virus Nipah

El primer brote en Malasia provocó la muerte de 100 personas y obligó al sacrificio de un millón de cerdos para frenar la propagación. En Singapur también se registraron 11 casos y una muerte entre trabajadores de mataderos expuestos a animales infectados.

Desde 2001, el virus se ha detectado de forma recurrente en Bangladés e India, con más de un centenar de fallecimientos en el primero y dos epidemias significativas en el segundo que dejaron más de 50 víctimas. Kerala ha sido uno de los estados más afectados, con nueve brotes desde 2018.

Según la OMS, “si bien el Estado tiene un sistema de atención médica sólido y medidas mejoradas de control de infecciones desde 2023, es aconsejable mantener una fuerte preparación y esfuerzos de vigilancia mientras se garantiza la atención continua para los pacientes”.

Un riesgo creciente de zoonosis

El resurgimiento de enfermedades como el Nipah se asocia a un fenómeno más amplio: el aumento de las zoonosis, es decir, infecciones que se transmiten de animales a humanos. Expertos señalan que en las últimas décadas este tipo de enfermedades se ha multiplicado, impulsado por factores como la globalización, la expansión urbana y la deforestación.

La intensificación de la ganadería industrial y la invasión de hábitats naturales favorecen el contacto entre fauna silvestre, animales domésticos y personas , incrementando la posibilidad de mutaciones virales que cruzan la barrera entre especies.

Estudios publicados en Science en 2018 estiman que existen alrededor de 1.7 millones de virus aún desconocidos en mamíferos y aves, y entre 540 mil y 850 mil de ellos podrían ser potencialmente transmisibles al ser humano, lo que subraya el riesgo de futuras epidemias como la del Nipah.

