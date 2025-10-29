Viral: Tatuan a su hijo de un año para ganar 60 mil dólares

En los últimos días, se ha generado una gran controversia en redes sociales luego de que una pareja de Bielorrusia decidiera tatuar a su hijo de apenas un año como parte de un concurso promovido por el streamer ruso Mellstroy, quien invitó a sus seguidores a grabar videos “impactantes” para promocionar su página de apuestas en línea. El premio ofrecido ascendía a 60 mil dólares.

La insólita decisión de los padres

En un video difundido a través de TikTok, la supuesta madre del menor explicó los motivos detrás de su polémica acción.

“Hemos decidido participar en esta competencia y no sabíamos cómo sorprenderte, Mellstroy, así que decidimos hacerle un tatuaje a nuestro hijo de un año”, declaró, según información de El Heraldo de México.

La mujer añadió que su situación económica fue determinante para tomar la decisión:

“Llevamos tres años viviendo en una casa rentada y no podemos pagar una casa propia, estamos hasta las orejas de deudas. Nos encantaría ganar este concurso”, confesó.

Las imágenes publicadas muestran al pequeño siendo tatuado con la frase “Mellstroy.Game”, en alusión a la plataforma del influencer. Hasta el momento, Mellstroy no ha emitido ninguna declaración sobre lo sucedido.

X/@soy24siete

Ante el escándalo, Ekaterina Mizulina, representante de la Liga de Internet Seguro de Rusia, anunció que emprenderá acciones legales contra la pareja, calificando el hecho como una grave amenaza para la salud y el bienestar del menor. Además, las autoridades iniciaron una investigación para determinar las responsabilidades tanto de los padres como de quienes permitieron que el acto ocurriera.

Un caso que recuerda otro episodio polémico

Este suceso trajo a la memoria otro incidente reciente ocurrido en España, donde unos padres abandonaron a su hijo de 10 años en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, para no perder su vuelo de vacaciones.

En aquel caso, la familia viajaba con otro menor, pero uno de los niños no pudo abordar porque no tenía el visado requerido para el destino. Pese a ello, los padres decidieron continuar su viaje y dejaron al pequeño en la terminal mientras esperaba a un familiar que pasaría por él.

El hecho se volvió viral después de que una coordinadora aérea del aeropuerto compartiera un video en TikTok, calificando la situación de “completamente surrealista”.

“Soy coordinadora aérea y, como coordinadora, he visto un montón de cosas, pero esto ya ha sido completamente surrealista. ¿En qué cabeza cabe que unos padres dejen a su hijo de 10 años porque no puede viajar y ellos tan tranquilos tomen su vuelo?”, relató.

Tras la denuncia del personal del aeropuerto, la policía intervino rápidamente, trasladando a los padres y al otro niño a la comisaría. El menor que había quedado solo fue resguardado temporalmente hasta que pudo ser entregado a sus familiares.

Ambos casos, ocurridos con pocos días de diferencia, han despertado indignación internacional y un fuerte debate sobre los límites del comportamiento parental en la era digital y las redes sociales.

BB