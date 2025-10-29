La Reserva Federal (Fed) bajó su tasa de interés de referencia este miércoles 29 de octubre, el segundo recorte este año 2025, mientras busca apuntalar el crecimiento económico y la contratación en Estados Unidos, incluso cuando la inflación se mantiene elevada.

"Las ganancias en el empleo se han desacelerado este año, y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, pero se mantuvo baja hasta agosto", dijo la Fed en un comunicado emitido hoy miércoles. "Los indicadores más recientes son consistentes con estos sucesos".

El gobierno no ha emitido datos de desempleo después de agosto debido al cierre federal. En su lugar, la Fed está observando cifras del sector privado.

La decisión del miércoles baja la tasa clave de la Fed a 3.9%, desde 4.1%. El banco central estadounidense elevó su tasa hasta 5.3% en 2023 y 2024 para combatir el mayor aumento de la inflación en cuatro décadas.

Las tasas más bajas pueden, con el tiempo, abaratar las hipotecas, los préstamos para automóviles, las tarjetas de crédito y los créditos comerciales.

El cierre del gobierno ha interrumpido el flujo de datos del que depende la Fed para seguir el empleo, la inflación y la economía en general. El informe de empleo de septiembre, programado para ser publicado hace tres semanas, sigue pendiente.

Las cifras de contratación de este mes, que esperan para el 7 de noviembre, probablemente se retrasen y pueden ser menos completas cuando finalmente se publiquen. La Casa Blanca dijo la semana pasada que el informe de inflación de octubre probablemente no será emitido.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF