Terrible CHOQUE de trenes en Inglaterra deja un muerto y decenas de heridos: los detalles

Una colisión de dos trenes cerca de Bedford (centro de Inglaterra) ha dejado este viernes 19 de junio del 2026 al menos una persona fallecida y decenas de heridos que están siendo atendidos por los servicios de emergencia y ha provocado la suspensión de rutas ferroviarias hacia el norte de Londres.

La Policía Británica de Transporte (BTP, en inglés) dijo en un comunicado que tenían constancia de que "varias personas" habían resultado heridas y que una persona había fallecido tras la colisión de dos trenes en una vía ferroviaria al sur de Bedford alrededor de las 17:15 hora británica del viernes.

Por su parte, el Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra (EEAST) confirmó que había, al menos, 89 personas heridas, de las cuales 11 tienen lesiones muy graves, otras 22 graves y 56 heridas leves.

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El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró en la red social X que los informes que llegan sobre la colisión ferroviaria son "tremendamente preocupantes" y agregó: "Mis pensamientos están con la familia de la persona que, lamentablemente, ha perdido la vida, y con aquellos que han resultado gravemente heridos".

El choque involucró a un tren de la compañía ferroviaria East Midlands Railway (EMR) proveniente de la ciudad inglesa de Corby, en dirección a la estación londinense de St. Pancras, que colisionó con un segundo tren, también de EMR, que había salido desde Nottingham y que iba hacia el mismo destino.

Se cree que el primer tren se detuvo debido a un fallo en el sistema de seguridad y que, posteriormente, el segundo colisionó con su parte trasera.

Imágenes y videos publicados en redes sociales mostraron que uno de los trenes de EMR dañado tenía la inscripción de 'Luton Express', el encargado de hacer la ruta entre el aeropuerto de Luton (norte de Londres) y la capital británica.

JM