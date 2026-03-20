El Ministerio de Sanidad de Rusia modificó recientemente sus recomendaciones en torno a las pruebas de detección de salud reproductiva, introduciendo cambios en los cuestionarios que deben completar los pacientes. Entre las nuevas disposiciones, destaca la sugerencia de que las mujeres que manifiesten no querer tener hijos sean canalizadas a consulta con un psicólogo clínico, medida que no contempla a los hombres.

El documento actualizado detalla el procedimiento para este tipo de evaluaciones médicas, las cuales son voluntarias y pueden realizarse una vez al año. En el caso de las mujeres, el cuestionario incluye un total de 61 preguntas, de las cuales tres abordan directamente la salud reproductiva. La última de ellas plantea: “¿Cuántos hijos le gustaría tener, incluyendo los que ya nacieron?”

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De acuerdo con las indicaciones, si la respuesta es negativa, “se recomienda que sea remitida a un psicólogo clínico”. Según autoridades sanitarias, esta medida busca prevenir abortos y promover una “actitud positiva” hacia la maternidad, como reportó el diario Kommersant.

En contraste, el formulario dirigido a hombres contiene 26 preguntas, tres de ellas relacionadas con el mismo tema. Sin embargo, la formulación difiere: “¿Cuántos hijos le gustaría tener (teniendo en cuenta los que ya tiene), dadas sus circunstancias actuales?”. Además, en caso de una respuesta negativa, no se contempla la recomendación de acudir a un especialista.

EFE/ARCHIVO

Al respecto, Serguéi Leónov, jefe del Comité de Salud de la Duma Estatal, señaló en entrevista con Gazeta.ru que esta iniciativa responde a una preocupación por el bienestar de las mujeres y no debe interpretarse de forma negativa.

“Una mujer tiene derecho a decidir cómo vivir su vida. Sin embargo, si por alguna razón no desea tener hijos, un psicólogo puede ayudarla a comprender los motivos. Quizás tenga dificultades en sus relaciones con el sexo opuesto o algún otro problema”, declaró.

Estas acciones se enmarcan en una estrategia más amplia del gobierno ruso para incentivar la natalidad en un país caracterizado por su baja densidad poblacional y amplias zonas poco habitadas. En los últimos años, las autoridades han impulsado diversas políticas con este objetivo.

Entre ellas, destaca que a finales de 2025 se registró la primera sanción por incitación al aborto, aplicada a un hombre que se oponía a ser padre de gemelos por motivos económicos, según sus propias declaraciones. Paralelamente, clínicas en distintas regiones han enfrentado presiones por parte de autoridades locales para renunciar a sus licencias para practicar abortos.

Asimismo, en 2024 el Parlamento ruso aprobó una legislación que prohíbe la difusión de la ideología denominada “childfree”, la cual promueve el reconocimiento del derecho de las mujeres a no tener hijos. Estas medidas reflejan el contexto actual de las políticas demográficas en el país.

Con información del diario Kommersant

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