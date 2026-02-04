Científicos del instituto universitario que dirige Katerina Tíjonova, hija menor del presidente de Rusia, Vladímir Putin, trabajan en la implantación de chips en palomas con el fin de convertirlas en biodrones teledirigidos, lo que puede apoyar en labores de espionaje, informó este miércoles el portal Meduza.

La start-up rusa Neiry Group, donde trabajan científicos del Instituto de Inteligencia Artificial, implanta chips cerebrales en esos pájaros para espiar e inspeccionar áreas concretas, como instalaciones industriales o militares, aunque también como equipo de búsqueda y rescate.

Entre los directivos de la empresa se encuentra Mijaíl Lébedev, un profesor de la Universidad Estatal de Moscú, al que está adscrito al instituto de Tíjonova.

El citado instituto tiene un laboratorio dedicado específicamente al "desarrollo de interfaces neuronales invasivas", dirigido por el biólogo Vasili Popkov, quien participó en el mismo tipo de experimentaciones de Neiry con ratas.

Entre los inversores de la compañía tecnológica se encuentran varias organizaciones supervisadas por el presidente, Vladímir Putin, y una fundación creada por el oligarca del metal, Vladímir Potanin, entre otros.

La empresa enfatiza el carácter pacífico de su misión, que se encuentra en fase de experimentación en condiciones de laboratorio, sin embargo, planean enviar las aves en vuelos de decenas de kilómetros.

Las palomas espías se distinguen fácilmente por el momento: un cable sale de su cabeza y lo conecta con una mochila a su espalda, que contiene una batería solar, y una cámara en el pecho.

Los electrodos patentados por Neiry se implantan en el cerebro del ave que envía estímulos eléctricos para controlar a la paloma.

La empresa insiste en los aspectos éticos de su trabajo y la seguridad de experimentación sobre los animales; sin embargo, no ofrece mayor información sobre la forma o el número de aves usadas en el desarrollo de su proyecto.

Los expertos citados por el medio ruso también dudan de la efectividad del proyecto debido al escaso avance científico en estos ámbitos en su conjunto.

Los expertos llaman la atención a la gran financiación de la empresa, según Forbes, en 2024 Neiry ingresó 481 millones de rublos (6.2 millones de dólares) y desde su fundación en 2018 ha atraído aproximadamente mil millones de rublos (13 millones de dólares) en inversiones.

MB

