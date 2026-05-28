Incendio en escuela de Kenia cobra la vida de dieciséis estudiantes

Un incendio arrasó un dormitorio en una escuela para niñas en el centro de Kenia el jueves, causando la muerte de al menos dieciséisestudiantes, dijo un funcionario del gobierno, en el incidente más reciente de este tipo que sacude a la nación africana.

El ministro de Educación, Julius Ogamba, explicó el jueves que otras setenta y nueve personas resultaron heridas en la Escuela de Niñas Utumishi, que tiene más de 800 estudiantes, en la zona de Gilgil, en el centro de Kenia. Ogamba apuntó que las autoridades investigarían si se cumplía el manual de seguridad contra incendios de la escuela.

La policía dijo que estaba encabezando las labores de rescate y respuesta de emergencia en la escuela, que se encuentra a unos 120 kilómetros de la capital, Nairobi. La secundaria de propiedad gubernamental está administrada y patrocinada por el Servicio de Policía de Kenia.

Muchas de las estudiantes fallecidas por incendio son hijas de agentes

Las víctimas aún no han sido identificadas, una fuente de ira y frustración para algunos de los padres que se reunieron en el lugar. Decenas aún esperaban para confirmar que sus hijas no estaban entre las víctimas del incendio.

Elizabeth Rioba, madre de dos niñas en la escuela, dijo que se sintió aliviada al ver a sus hijas, pero expresó preocupación porque una de las niñas vio a su amiga quedarse atrapada mientras intentaba saltar por una ventana.

"Está muy traumatizada, pero me alivia que esté bien y me entristece por todos estos niños que han muerto", dijo a The Associated Press.

La causa del incendio no ha sido determinada

"Aunque mi prima escapó con una lesión en la pierna, nos han dicho que muchas niñas están heridas y algunas murieron", señaló Wambui Nderitu.

La Cruz Roja de Kenia dijo que varias estudiantes fueron evacuadas y estaban recibiendo tratamiento en varios hospitales. El grupo dijo que movilizó "equipos de rastreo y apoyo psicosocial para apoyar a las estudiantes y familias afectadas".

"No hay palabras que realmente puedan aliviar el dolor de perder vidas jóvenes llenas de promesa, esperanza y sueños para el futuro", dijo el presidente William Ruto en un comunicado. "Como nación, lloramos con los padres, tutores, maestros y compañeros estudiantes que están soportando esta tragedia inimaginable".

Los incendios en escuelas han sido motivo de preocupación para los funcionarios de educación en África, donde las aulas y los dormitorios suelen estar abarrotados, y por lo general no hay equipos de extinción de incendios. En ocasiones, los funcionarios citan malas conexiones eléctricas como el origen de los incendios.

El incendio escolar más letal en la historia reciente de Kenia ocurrió en 2001, cuando sesenta y siete estudiantes perdieron la vida a causa de un fuego registrado en una residencia en el condado de Machakos.

En 2024, veintiún alumnos murieron calcinados en un incendio escolar en el centro de Kenia. Ruto declaró tres días de luto.

En 2017, diez estudiantes fallecieron en Nairobi. Un alumno fue acusado de asesinato.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

