Un grupo conformado por 4 adultos mayores, llevó a cabo un robo en una farmacia ubicada en San Miguel, Lima, en Perú, el cual fue captado por las cámaras de vigilancia de dicho establecimiento, revelando el modus operandi de personas de la tercera edad.

Según los medios locales, los involucrados llegaron al local sin intenciones de comprar medicamentos, sino con el plan de de robar artículos como bloqueadores solares, cremas dermatológicas, y demás productos de alto valor, lo que equivale a alrededor de 6 mil soles peruanos, es decir, más de 32 mil pesos mexicanos.

En el video, se observa cómo los implicados ejecutan el delito de forma rápida y coordinada:

El primer integrante solicitó atención, alegando un supuesto dolor en la cintura, y logrando distraer a la encargada del establecimiento.

Posteriormente, un segundo hombre se mantuvo cerca del mostrador para encubrir la maniobra, fingiendo una llamada y luego haciendo sonar unas llaves para generar ruido y distraer de posibles sospechas.

En el fondo, un hombre y una mujer, ambos con gorra para encubrir su identidad, rápidamente manipularon las vitrinas donde se encontraban los productos dermatológicos más costosos, y los guardaron en una bolsa negra.

Finalmente, el grupo abandonó la farmacia una vez obtenido en botín, luego de rechazar la compra en dólares, una maniobra que terminó de enmascarar el robo.

Un robo que encendió las redes

Las imágenes difundidas en redes sociales se viralizaron rápidamente , pues el peculiar método de robo empleado por los implicados, llamó bastante la atención, especialmente por tratarse de adultos mayores, quienes utilizaron su apariencia inofensiva para despistar.

Asimismo, se informó que algunos trabajadores de farmacias de la misma zona, aseguraron que, desafortunadamente, este tipo de robos ocurren con bastante frecuencia, a pesar de las constantes denuncias de los residentes.

