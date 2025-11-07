El Ministerio de Exteriores israelí aseguró este viernes 7 de noviembre en un comunicado que los servicios de seguridad mexicanos impidieron que una red criminal atentara contra la embajadora de Israel en México, una operación dirigida por Irán.

En un comunicado de prensa divulgado este viernes, el Ministerio de Exteriores agradeció a los servicios de seguridad mexicanos haber desarticulado "una red terrorista dirigida por Irán" que pretendía atacar a la embajadora israelí en México, Einat Kranz-Neiger.

La embajadora israelí en México, Einat Kranz-Neiger. X /@EinatKranz

El presunto intento de asesinato fue frustrado en México este verano, informó el medio estadounidense Axios, que detalló también que el plan para llevar a cabo el crimen se habría puesto en marcha a finales de 2024.

En declaraciones recogidas por el mismo medio estadounidense, funcionarios de ese país afirman que este supuesto plan para asesinar al embajador israelí es una prueba más de "la extensa red" con la que Irán opera en el extranjero contra "objetivos estadounidenses e israelíes", en este caso en América Latina.

Según la información de Axios, la operación habría sido dirigida por una unidad de la Guardia Revolucionaria iraní que durante años ha reclutado agentes en toda América Latina "desde la embajada de Irán en Venezuela".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí dijo que sus agentes de seguridad e inteligencia "continuarán trabajando incansablemente" en cooperación con otras agencias del resto del mundo "para frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus aliados contra objetivos israelíes y judíos".

