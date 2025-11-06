Sospechoso de robo en el Museo del Louvre trabajaba como guardia de seguridad

Uno de los sospechosos del robo de joyas en el Museo de Louvre, el más visitado del mundo, sería una figura pública en redes sociales, aficionado a las motocicletas y trabajaba como guardia de seguridad en el Centro Pompidou, ubicado en París, según nuevas revelaciones de medios franceses.

De acuerdo con la información presentada por medios locales, el detenido fue identificado por las autoridades judiciales como Abdoulaye N, de 39 años. Fue arrestado en su domicilio en Aubervilliers, un suburbio al norte de París, de donde es originario, seis días después del robo del 19 de octubre. Es acusado de robo organizado y asociación delictuosa.

En tanto, el tribunal de Bobigny, al norte de París, aplazó su juicio en otro caso en el que se le acusa de daños a la propiedad pública, alegando que no se podían dar las condiciones para una audiencia tranquila debido a la atención mediática y los recientes acontecimientos.

Maxime Cavaillé, uno de los abogados del sospechoso, afirmó que la defensa será extremadamente cuidadosa en cuanto al respeto de la presunción de inocencia y que velará por la protección de los derechos y la privacidad de su cliente, a pesar de lo excepcional del caso del Louvre.

Cuatro sospechosos se encuentran en prisión preventiva en relación con el robo de joyas, con valor de 88 millones de euros.

La banda utilizó un camión robado con escalera extensible y un montacargas para acceder a la ventana del primer piso de la galería Apolo del museo.

Dos miembros de la banda rompieron una ventana sin protección y dos vitrinas antes de bajar en el montacargas y huir en motocicletas conducidas por los otros dos.

MB

