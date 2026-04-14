Video: Perro policía inmoviliza a sujeto que apuñaló a empleado en San Diego

El centro de San Diego, California, fue escenario de un violento altercado que rápidamente captó la atención internacional tras difundirse en redes sociales. Un hombre que presuntamente atacó a un empleado de un estacionamiento fue inmovilizado por un perro policía.

Este incidente subraya la vital importancia de las fuerzas de seguridad, incluyendo las caninas.

Oficiales locales intervienen junto a perro policía en San Diego

Todo comenzó cuando los servicios de emergencia recibieron el reporte de un ataque con arma blanca en una zona de alta circulación peatonal. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a la víctima con heridas y ubicaron al presunto agresor, quien portaba un objeto contundente y se negaba rotundamente a cooperar. Los agentes intentaron calmar la situación utilizando comandos verbales y tácticas de desescalada, pero el individuo mantuvo una postura hostil, obligando a las autoridades a replantear su estrategia de contención inmediata para evitar más heridos.

Fue en este momento crítico de tensión extrema cuando se autorizó el despliegue de la unidad K-9, una decisión táctica que cambiaría por completo el rumbo del operativo y evitaría un desenlace fatal en las calles de la ciudad.

Así, los oficiales locales intervinieron junto a un valiente perro policía de la unidad canina a plena luz del día en el concurrido centro de San Diego. El agresor resistió las armas no letales y representaba un peligro inminente. El animal inmovilizó al sujeto, permitiendo un arresto seguro y sin víctimas mortales adicionales.

La heroica intervención del agente K-9

El momento cumbre del video viral muestra cómo el perro policía es liberado y corre directamente hacia el sospechoso, sin dudar ante el peligro. A pesar de enfrentar agresiones directas por parte del hombre armado, el canino logró aferrarse a él con una mordida táctica, derribándolo y manteniéndolo en el suelo. Esta valiente acción permitió que el escuadrón de oficiales se acercara de manera segura para desarmar y esposar al individuo, demostrando el nivel alto de entrenamiento que reciben estos animales para proteger a la comunidad y a sus compañeros humanos.

WATCH: A police K9 apprehended a stabbing suspect in downtown San Diego after authorities say Lathapoun Keovongsa allegedly stabbed a parking attendant twice in the head in a parking lot.



Police located the suspect armed with a 6-foot wooden cane and used non-lethal rounds… pic.twitter.com/PfPrG3J0WQ— Breaking911 (@Breaking911) April 13, 2026

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El impacto de las imágenes en plataformas digitales no se hizo esperar, generando una ola de comentarios positivos hacia el desempeño del animal y el protocolo seguido por el Departamento de Policía de San Diego. Expertos en seguridad destacan que el uso de unidades caninas en situaciones de alto riesgo es una de las tácticas más efectivas para preservar la vida humana, ya que el instinto y la velocidad del perro superan con creces la capacidad de reacción de un agresor armado. El canino, ahora considerado un héroe local, resultó fundamental para el éxito del operativo.

Finalmente, el agresor fue puesto bajo custodia policial, donde enfrentará los cargos correspondientes por el asalto y la resistencia al arresto, marcando el fin de un episodio lleno de tensión. La víctima del estacionamiento recibió la atención necesaria tras el ataque. Por su parte, el heroico K-9 nos recuerda que, en medio del caos urbano, la lealtad y el coraje de estos agentes de cuatro patas son herramientas invaluables para mantener el orden, proteger la vida y garantizar la justicia en las calles.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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