Trump asegura que las negociaciones con Irán podrían retomarse en los próximos dos días

Tras el fracaso de las últimas negociaciones de alto al fuego celebradas en Pakistán, este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que una nueva ronda de conversaciones con Irán para poner fin al conflicto bélico podría retomarse en los próximos dos días.

Durante una entrevista telefónica con una periodista del medio estadounidense New York Post, quien se encuentra en Islamabad, el mandatario sugirió que las conversaciones podrían reactivarse pronto. Incluso le recomendó permanecer en la capital pakistaní algunos días más, al considerar que podrían registrarse avances en el transcurso de la semana.

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"Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí", dijo Trump, quien añadió: "Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente".

Con esta mención, el presidente estadounidense hacía referencia al general paquistaní Asim Munir, con quien fortaleció su relación el año pasado durante el conflicto entre Pakistán e India.

ONU dice que es "muy probable" que se reanuden las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, también señaló este martes que es "muy probable" que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se reanuden después de que Donald Trump asegurara que Teherán se puso en contacto con Washington el lunes para una nueva ronda de contactos, algo no confirmado por la república islámica.

"Todo apunta a que es muy probable que estas conversaciones se reanuden", aseguró Guterres ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad tras una intervención en la que pidió la vuelta de las conversaciones, después de que la primera ronda en Pakistán concluyera sin acuerdo.

Según dijo, antes de su intervención, se reunió con el viceprimer ministro y canciller de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, país al que agradeció que haya asumido la "importantísima iniciativa con el fin de llevar la paz a Oriente Medio".

El diplomático portugués declaró que considera "esencial" que estas negociaciones continúen y restó importancia al hecho de que la primera ronda concluyera sin acuerdo.

Fracaso del diálogo y aumento de tensiones en el estrecho de Ormuz

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, encabezó el pasado sábado la primera ronda de negociaciones con Irán en Islamabad, en lo que representó el encuentro de más alto nivel entre ambos países desde la ruptura de relaciones tras la revolución islámica de 1979.

Tras más de 20 horas de diálogo, ambas delegaciones abandonaron Pakistán sin alcanzar un acuerdo. Posteriormente, Trump ordenó a la Armada estadounidense bloquear el estrecho de Ormuz, en una medida que eleva la tensión en la región tras el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero.

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De acuerdo con reportes internacionales, el diálogo concluyó el domingo 12 de abril sin lograr un acuerdo, debido a lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán describió como "exigencias excesivas y solicitudes ilegales" por parte de Estados Unidos, en las que el estrecho de Ormuz juega un papel fundamental, ya que más del 20% del petróleo mundial circula por ahí.

Ahora, el Gobierno pakistaní busca lograr una segunda ronda de negociaciones, especialmente tras la prórroga del alto el fuego que se pactó la semana pasada por otros 15 días más.

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