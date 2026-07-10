Ventana de avión se DESPRENDE en pleno vuelo y por poco succiona a un pasajero: VIDEO

Una ventanilla en un vuelo de Grecia a Alemania se desprendió pocos minutos después del despegue, succionando parcialmente a un hombre que fue jalado de vuelta al interior del avión por otros pasajeros. El avión regresó posteriormente al aeropuerto en Grecia.

El incidente ocurrió en un vuelo matutino desde la ciudad griega de Salónica, en el norte del país, hacia Memmingen, cerca de Múnich, operado por Malta Air, una filial de Ryanair, la mayor aerolínea de bajo costo de Europa.

Ryanair indicó en un comunicado que el avión "regresó a Salónica poco después del despegue cuando una ventana de un pasajero se desprendió durante el vuelo".

El pasajero de 61 años, quien no fue identificado por su nombre, sufrió lesiones en el cuello y el hombro, así como algunas quemaduras por fricción , según un funcionario de un hospital griego que habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a dar declaraciones públicas.

�� Horrifying! A passenger was partially sucked through a shattered plane window at an altitude of 6,000 metres



Shortly after a Ryanair flight from Thessaloniki to Germany took off, a fragment broke off the engine and smashed a window.



The 61-year-old man began to be pulled… pic.twitter.com/cax9KP96pY— NEXTA (@nexta_tv) July 10, 2026

De momento se desconoce si el pasajero permanecía hospitalizado la noche del viernes.

Pasajeros relataron a medios griegos que escucharon un fuerte estruendo, cayeron las máscaras de oxígeno y el avión comenzó a perder altitud.

Una pasajera, identificada sólo como Christina, contó a una radio de Salónica que algunos pasajeros entraron en pánico y gritaron, y que un pasajero fue succionado parcialmente por la ventana.

"Su cabeza entera, el cuello, los hombros" fueron jalados hacia afuera por la ventana, afirmó, y añadió que quienes estaban sentados cerca de él lo metieron de nuevo al avión.

Terrifying Mid-Air Nightmare on Ryanair: Passenger Nearly Sucked Out Window!



Today, July 10 2026 — A Ryanair flight from Greece to Germany turned into pure horror at 20,000ft when engine debris smashed a cabin window shortly after takeoff, partially sucking a 61-year-old… pic.twitter.com/Q6tdYtKyUh— Paul A. Szypula ���� (@Bubblebathgirl) July 10, 2026

"La mayoría de la gente se había quedado dormida, habíamos cerrado los ojos. Oímos un sonido, lo describiría como el estallido de una llanta… pero muy fuerte", relató. "Supimos de inmediato que habíamos perdido presión porque perdimos altitud".

Dijo que hubo "gritos y chillidos".

La aerolínea no ha dicho qué fue lo que causó que la ventana se desprendiera, pero la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), la agencia federal de Estados Unidos que investiga incidentes de aviación y otros importantes de transporte, informó que fue notificada de que el vuelo regresó debido a "un problema en el motor derecho y despresurización de la cabina".

JM