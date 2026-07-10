Sheinbaum alista ceremonia para rescatistas de sismos en Venezuela

El Gobierno de México reconocerá este viernes la labor de las brigadas de rescate que participaron en las operaciones de búsqueda y auxilio tras los terremotos que afectaron recientemente a Venezuela. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará una ceremonia de bienvenida para el personal que regresó al país después de colaborar en la primera fase de la emergencia humanitaria.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria destacó que la participación de los rescatistas mexicanos refleja una tradición de solidaridad que ha caracterizado al país durante décadas frente a desastres naturales ocurridos tanto dentro como fuera de sus fronteras.

"México siempre será solidario con todos los pueblos del mundo, y cuando hay necesidad de apoyar, ahí vamos a estar", expresó la presidenta al anunciar el reconocimiento a la misión humanitaria.

Concluye la primera etapa de búsqueda y rescate

Sheinbaum explicó que la fase inicial de rescate prácticamente ha concluido, aunque las autoridades venezolanas continúan las labores para localizar a personas desaparecidas y recuperar los cuerpos de las víctimas que aún permanecen bajo los escombros.

El equipo mexicano estuvo integrado por especialistas en búsqueda y rescate, personal médico y binomios caninos entrenados para localizar personas atrapadas, quienes trabajaron junto a cuerpos de emergencia venezolanos y brigadas internacionales en las zonas más afectadas por los sismos.

La ceremonia de bienvenida se realizará en la Base Aérea Militar No. 1, donde el Gobierno federal reconocerá el trabajo de quienes participaron en la misión.

México mantiene el apoyo humanitario

Además del despliegue de rescatistas, la presidenta informó que la ayuda mexicana hacia Venezuela continuará durante los próximos días.

Entre los apoyos enviados destacan dos embarcaciones con ayuda humanitaria que transportan alimentos, insumos básicos y plantas generadoras de electricidad para contribuir al restablecimiento de servicios esenciales en las comunidades afectadas.

La mandataria también reveló que, como muestra de agradecimiento, las autoridades venezolanas entregaron a la delegación mexicana un perro rescatista, un gesto simbólico que reconoce la colaboración entre ambos países durante la emergencia.

Una tradición de solidaridad internacional

La participación de México en operaciones internacionales de rescate no es un hecho aislado. Desde el terremoto de 1985, el país fortaleció significativamente sus capacidades de protección civil y desarrolló equipos especializados que, con el paso de los años, han intervenido en emergencias ocurridas en naciones como Haití, Turquía, Indonesia, Chile y otros países de América Latina.

La experiencia acumulada por rescatistas, ingenieros, médicos y binomios caninos ha convertido a las brigadas mexicanas en referentes internacionales en materia de respuesta ante desastres naturales.

Una reflexión desde el pensamiento crítico

Las emergencias provocadas por terremotos, huracanes o inundaciones suelen recordar que la cooperación internacional puede marcar la diferencia durante las primeras horas de una tragedia . Más allá de las diferencias políticas o diplomáticas entre gobiernos, la asistencia humanitaria responde a principios de solidaridad y protección de la vida humana.

El reconocimiento a quienes participan en estas misiones también invita a valorar el trabajo de rescatistas, médicos, militares y voluntarios que, muchas veces lejos de sus hogares y en condiciones de alto riesgo, ponen sus conocimientos al servicio de personas que atraviesan algunos de los momentos más difíciles de su vida.

Con información de SUN.

TG